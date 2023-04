Mobilní AMD Ryzeny 8000: prý by mohly mít i iGPU na úrovni 90W RTX 4070

Na YouTube kanále Moore's Law is Dead se objevily nové informace o připravovaných mobilních CPU od AMD. Dnes zde máme Ryzeny 7000, které se dělí na dvě řady, Ryzeny HS Phoenix, které využívají výkonného iGPU na architektuře RDNA3 (v zásadě jde o APU), a Ryzeny HX Dragon Range, u nichž se obvykle počítá s párováním s dedikovanou GPU, takže jejich iGPU je slabší a má jen architekturu RDNA2. V příštím roce by se měly objevit i mobilní Ryzeny 8000 a nové úniky ukazují, že zde bude hodně překvapivých specifikací a situace se možná bude jevit hodně zmatená.



V případě APU tu má být nový Hawk Point, který nahradí Phoenix (ten se ale v těchto týdnech teprve jen uvádí do nových notebooků). Stát se tak má v první polovině roku 2024. Budou zde jádra Zen 4, výroba pomocí 4nm procesu a hlavní změnou má být využití modernější architektury GPU RDNA3+ (RDNA3.5), zůstane 12 CU. Další významnou změnou by měla být XDNA jádra (čip Xilinxu pro zpracovávání AI). Počítá se s maximálně 8 jádry CPU.

Zatímco předchozí je výraznější "refresh", novou generaci dostaneme v podobě procesorů Fire Range, které nahradí Dragon Range. Tady se hovoří o mobilních procesorech Ryzen s architekturou Zen 5, která má přinést další navýšení výkonu. Někoho možná překvapí, že se stále zůstane na 5nm výrobní technologii. Maximem má být 16 jader, grafický čip má být už údajně také s architekturou RDNA3+ (některé zdroje nadále uvádí RDNA2), nicméně toto jsou procesory pro řadu HX, které se budou typicky párovat s dedikovaným GPU, takže u toho integrovaného se nadále mluví jen o 2 CU. Fire Range by se měl objevit v druhé polovině příštího roku.

Hodně se nám to zamotává u další řady, Strix Point. Ta má nahradit dnešní Phoenix a budoucí Hawk Point a hovoří se o dvou různých variantách. Strix Point "Mono" by měl mít nadále monolitický design, půjde tedy nadále o APU. Zde se má dle úniků objevit hybridní architektura CPU, takže se máme dočkat až 12jádrových modelů (dosud u této produktové řady max. 8), přičemž má jít o 4 standardní jádra Zen 5 a 8 úspornějších jader Zen 5C. Oproti Intelu nepřichází o možnost zpracovat 2 vlákna, a tak tento 12jádrový procesor zvládne 24 vláken najednou. Výroba má probíhat 4nm procesem. Hovoří se o 24 MB L3 cache paměti.

Čekat můžeme i rychlejší GPU, mělo by jít o architekturu RDNA3+ a počet CU se má zvýšit ze 12 na 16. Výkonem by tak měl dorovnat 35W variantu GeForce RTX 3050, přičemž pořád půjde jen o GPU v procesoru. Oproti Phoenixu má být při 50 W o 35 % výkonnější (dle prvních benchmarků v Cinebench R23). Hovoří se o podpoře 128bitových pamětí LPDDR5X pro GPU, má tu být AI akcelerátor XDNA Engine s výkonem 20 TOPS, předpokládá se uvedení na začátku léta 2024. Pokud jde o spotřeby, zde se mluví o rozsahu 15 až 45 W.



Zmiňován byl ale i Strix Point "Halo". Tady už půjde o extrémní řešení CPU a GPU v jedné komponentě. Nepůjde o monolitický, ale o chipletový design, a místo toho, abyste v počítači měli separátně CPU a GPU, které i u herních notebooků vezmou každé i přes 100 W, zde to bude v jedné součástce (a snad i nižší spotřebě). Najít tu máme až 16 jader s architekturou Zen 5, celkem tu má být 64 MB sdílené cache L3. Oproti 16jádrovému Dragon Range na 90W spotřebě má přinášet o 25 % více výkonu.

GPU chipletem ale může být grafika RDNA3+ s až 40 CU (tolik má desktopový Radeon RX 6700 XT!) a výkonem by toto integrované řešení mělo být ekvivalentní 90W GeForce RTX 4070 Max-Q. V recenzi notebooku Gigabyte Aero 16 BSF jsme měli 115W verzi RTX 4070 při využití Dynamic Boostu a šlo opravdu o hodně výkonné GPU. Má tu být podpora 256bitových pamětí LPDDR5X (tentokrát i dalších 32 MB cache pro GPU), XDNA Engine přijde s výkonem dokonce 40 TOPS. Zatímco nejúspornější procesory této architektury by mohly mít jen 25W TDP, u nejsilnějších konfigurací se počítá se 120W TDP. To zní jako šílená hodnota pro mobilní CPU, nicméně je pravdou, že dnešní kombinace CPU a GPU se u herních notebooků dostanou i dost za tuto hodnotu. Tady se předpokládá uvedení na konci příštího roku. Teprve pak však uvidíme, co se z těchto úniků vyplní a co ne.