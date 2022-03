Mobilní GeForce RTX 3070 Ti 105 W je pomalejší než 150W RTX 3070

Dnes totiž bohužel platí i to, že nelze automaticky očekávat vyšší výkon mobilní karty, která je v hierarchii o schod výše než jiná, která má ovšem výhodu v silnějším napájení. Zkušení uživatelé by si ostatně měli velice dobře uvědomovat, že karta vybavená (dle označení) silnějším čipem se 105 W TGP vůbec nemusí být výkonnější než karta se slabším čipem, ale se 150W TGP. Jak ukazují následující testy z NotebookCheck.net , může tomu být právě naopak.

Mobilní GeForce RTX 3070 je vybavena 40 jednotkami SM v GPU s takty mezi 1110 až 1620, které silně závisí právě na TGP, ale měly by se celkově pohybovat v tomto rozsahu.

RTX 3070 Ti má oproti tomu 46 SM a takty až 1035 MHz (105 W) či až 1485 MHz (150 W). Je tak vidět, že jde o velice výrazný rozdíl v taktech, který odpovídá právě spotřebě a že kartě RTX 3070 na taktu až 1620 MHz může úspornější RTX 3070 Ti na 1035 MHz konkurovat jen těžko.

To ostatně ukazují právě i testy, díky nimž vidíme, že RTX 3070 Ti může být buď pomalejší, anebo výkonnější než RTX 3070, přičemž v syntetických testech může jít o necelých 10 procent mezi jednotlivými modely, ale třeba v benchmarku hry Final Fantasy XV už jsou rozdíly mnohem výraznější.

I při aktuálním nástupu nových notebooků s procesory Alder Lake je tak třeba připomenout, že je třeba se ohlížet při výběru i na hodnotu TGP karty, kterou by výrobci měli sdělovat. To jde pochopitelně ruku v ruce i s provedením daného notebooku, který musí být dimenzován na vyšší spotřebu karty i její vyšší výdej tepla a zákazník by si měl uvědomit, že tenounký model notebooku vybavený silnou grafikou nejspíše nebude plně využívat jejích možností.

