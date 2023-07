Mobilní GPU Intel Arc A570M se objevilo v záznamu benchmarku

Společnost Intel se snaží bojovat na trhu s desktopovými grafickými kartami Arc, které postupem času značně vylepšila z hlediska ovladačů, snaží se ale také na poli mobilních dedikovaných grafických čipů, i když zde stále čekáme na širší nabídku GPU i notebooků, které by je obsahovaly. V databázi benchmarku ke hře Ashes of The Singularity se nicméně nedávno objevil zajímavý záznam, který ukazuje dosud nepředstavené mobilní GPU v nižší střední třídě. Jde o Intel Arc A570M.







Notebook jím vybavený měl procesor Intel Core i5-13500H a 16 GB RAM, nicméně o samotném grafickém čipu jsme se mnoho nedozvěděli. Předpokládá se, že ponese 20 Xe jader, což znamená celkem 2560 shaderů. Dále se mluví o 8 GB paměti DDR6 patrně stále podporujících rychlost 14 Gbps a využívající 128bitovou sběrnici. Stále však vyvstává mnoho otázek. Představí se toto GPU vůbec? Pokud ano, jaké budou parametry? Bude-li nové GPU představeno, dostane se vůbec do nějakého notebooku, který půjde koupit?