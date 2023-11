Mobilní procesor Intel Core i9-14900HX běží na 5,8 GHz, známe i výsledky testů

Výkonné herní laptopy blízké budoucnosti by mohly využívat připravovaný procesor Intel Core i9-14900HX. Ten spadá do řady Raptor Lake Refresh, přičemž proti předchozí generaci se technologicky nebude sice příliš odlišovat, má však dále zvýšit frekvence. Nadále tak disponuje 24 jádry, a to 8 výkonnými a 16 úspornými, což znamená možnost zpracovávat 32 vláken najednou. Zatímco základní takt má činit 2,4 GHz, Turbo má vrcholit hodnotou 5,8 GHz, což je na mobilní čip opravdu velmi vysoká hodnota. Proti minulému Core i9-13900HX je to o 400 MHz více a o 200 MHz to překonává i vrcholný model Core i9-13980HX. Najdeme tu 36 MB L3 cache, spotřeba pak má činit 55 W jako PBP a 157 W jako MTP.



Nyní se objevil i výsledek benchmarku Geekbench 6.2.1 v notebooku Acer Predator PH16-72, který byl vybaven 32 GB paměti DDR5-5600. V jednovláknové verzi dosáhl na 2998 bodů, čímž o zhruba 2-3 % překonává minulé Core i9-13900HX i Core i9-13980HX, stejně tak překonává i desktopový Ryzen 9 7950X. O zhruba 1 % překonává i desktopové Core i9-13900K. Pokud bychom se podívali na mobilní AMD, tak proti Ryzenu 9 7945HX má o 11 % navíc.

Pokud se podíváme na vícevláknové skóre, zde jde o 17937 bodů. Tady už je to dle zdroje zhruba o 4-5 % méně než u minulých mobilních Intelů, ale pohled do databáze Geekbench např. u 13980HX ukazuje nejrůznější výsledky nejčastěji od 12 až po 18 tisíc. V mobilní sféře je toto vždy ošemetné, protože zatímco u jednovláknového testu zas na chlazení až tolik nesejde, u vícevláknového jde o naprosto zásadní parametr. Pro představu, okolo 18 tisíc bodů má desktopové Core i7-13700K (17,5-17,6 tisíc), 12jádrový Ryzen 9 7900X (17,7 tisíce) a takový mobilní Ryzen 9 7945HX se dostává jen na 15,2 tisíce. V případě novinky od Intelu bychom tak hovořili o téměř 18 % výkonu navíc.