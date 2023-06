Mobilní Radeon RX 7800M XT má mít výkon desktopové RTX 4070

Společnost AMD připravuje nové mobilní grafické karty na architektuře RDNA 3. Ta prozatím obsahuje modely RX 7600S, RX 7600M, RX 7600M XT a RX7700 S. Nyní se objevují zmínky o výkonnějších modelech včetně high-endové verze Radeon RX 7800M XT založené na čipu Navi 32. Ta by měla mít 60 CU, tedy 3840 stream procesorů. Počítá se s 240 TMU a 128 ROP. Potěšit má také tím, že se zde nebude šetřit na paměti a GPU by mělo být párováno s 16 GB paměti GDDR6. Hovoří se o přítomnosti 64 MB L3 cache a podle úniků toto GPU dosáhlo v benchmarku 3DMark TimeSpy velmi dobrého výsledku 17842 bodů.



Pro představu, nedávno testovaná mobilní GeForce RTX 4070 v notebooku Gigabyte Aero 16 BSF dosáhla jen na 11800 bodů. Výše zmíněných téměř 18 tisíc bodů je spíše srovnatelných s desktopovou GeForce RTX 3080, desktopovou RTX 4070, které mají také okolo 17,5 až 18 tisíc bodů. V mobilní sféře je vysoko nad RTX 3080 Ti Laptop (pouze 13 tisíc bodů) a je zhruba o 1000 bodů pod RTX 4070 Laptop (necelých 19 tisíc bodů). Pokud zamíříme do vlastní stáje, výkonem by zamířila někam mezi desktopový Radeon RX 6800 (16,1 tisíc) a RX 6800 XT (19,3 tisíc). Pokud jde o TDP, ta má činit 165 W. To na mobilní čip není úplně málo, trochu nepříjemné je to ve srovnání s desktopovou GeForce RTX 4070, která má stejný výkon. Její spotřeba je 200 W, takže tu máme překvapivě malý rozdíl mezi mobilní a desktopovou grafikou se stejným výkonem. Asi bychom od mobilního čipu čekali o trochu větší rozestup spotřeb.

Dále se hovoří o standardním Radeonu RX 7800M, který by měl mít 54 CU (3456 stream procesorů), 16 GB VRAM a 150W TDP, mluví se také o úsporné variantě Radeon RX 7800S se 48 CU (3072 SP), 12 GB VRAM a 120W spotřebě. Nynější úsporný Radeon RX 7700S (32 CU, 2048 SP) s 8 GB VRAM a 75-100W spotřebou by se měl dočkat standardní varianty Radeon RX 7700M. Tady už bychom měli mít 48 CU stejně jako u připravovaného 7800S, stejných 12 GB paměti, ale vyšší spotřebu 140 W místo 120 W. Nakonec je tu ještě úsporná varianta Radeon RX 7900S. Ta by měla mít 60 CU stejně jako RX 7800M XT, totéž se týká 16 GB paměti VRAM, nicméně měl by být se 135 W také znatelně úspornější. Připomeňme, že jde o neoficiální informace, které je třeba brát s rezervou.