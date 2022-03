Model 8 CowBoy: obrácená skříň kombinuje hliník s kůží

Geometric Future, jak už název firmy napovídá, se snaží o čistý a jednoduchý design, přičemž my bychom očekávali, že skříň CowBoy nebude zrovna levná, i když kůži na ní najdeme jen na vrcholu bočních panelů a také jako podklad pod I/O porty a tlačítky. Dle serveru HKEPC tento model přijde na 140 USD, což by se u nás už mohlo blížit nějakým 4000 Kč. To samozřejmě není málo, ale za skříň využívající krom kůže také hliník a temperované sklo to není ani moc, navíc když je zbytek skříně tvořen 1mm ocelí SECC.