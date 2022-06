Mohou mít budoucí NPC svá práva? Záleží na jejich umělé inteligenci

V dnešních hrách jsou herní NPC postavy řízené počítačem, jejichž inteligence je přinejlepším ve stavu, který za jistých okolností může trošku připomenout chování opravdových lidí. V tom horším případě ale NPC nedokáží ani obejít překážku, takže o umělé inteligenci vůbec nedá mluvit a že by nám nějaké NPC odpovídalo podobným způsobem jako LaMDA , na to můžeme dnes rovnou zapomenout.

Nicméně není vyloučeno, že AI do her v příštích letech skutečně pronikne a ovlivní právě chování NPC, která budou moci skutečně logicky reagovat na to, jak se k nim chováme či co jsme doposud tropili. Mohla by to být ostatně ona "příští velká věc", jako byl dříve nástup 3D akcelerátorů, realistická fyzika či ray tracing.

Tomuto tématu se věnuje David Chalmers, profesor z New York University zabývající se technofilosofií, jejž zpovídal server PC Gamer . Chalmers poukazuje na to, že pokud budeme v křemíkovém čipu simulovat lidský mozek, získáme sebe si uvědomující bytost, což dle něj znamená, že jako taková by měla mít svá práva.

A toto téma je přitom blíž, než si můžeme myslet, neboť právě o to šlo v případě AI LaMDA, která si sebe dle inženýra firmy Google už uvědomila a projevila obavy o svou existenci, ale dle vedení společnosti u ní nic takového ve skutečnosti neproběhlo a jde pouze o věrnou simulaci myslící bytosti. Pak ale nastupuje otázka, zda lze něco takového vůbec bezpečně určit jen na základě toho, co daná AI říká.

V nejbližší době půjde především o téma spojené s metaverse, kde bude zapojena celá řada AI systémů sdílejících jeden kyberprostor. Dle Chalmerse pak bude záviset především na tom, zda přijmeme to, že vědomí nemusí nutně obývat své vlastní tělo, aby existovalo. V principu totiž může být virtuální realita stejně reálná a dobrá jako ta fyzická a přitom může poskytnout zcela nové formy zážitků a nové možnosti, které jsou některým lidem ve fyzickém světě zapovězeny třeba kvůli úrazům a postižením.

Co se týče NPC, ta v dohledné době jistě nebudou mít vlastní vědomí a my nebudeme postihováni za to, že jsme je odfoukli Fus Ro Dahem až do sousední provincie, a přivodili jsme jim tím trauma až do konce hlavní dějové linie. Berme to jen jako malé přemýšlivé cvičení o možném budoucím vývoji, který by mohl být nastartován právě v rámci metaverse.