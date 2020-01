Mojo Vision připravuje kontaktní čočky s rozšířenou realitou

Použití brýlí s rozšířenou realitou si můžeme snadno představit včetně technického provedení, ovšem kontaktní čočky s podobnou výbavou, to vypadá jako téma pro sci-fi. A to nejen proto, že kontaktní čočky jsou obvykle velice malé, křehké a těžko si v nich lze představit potřebnou elektroniku či baterii. I proto, že jde o spotřební zboží se životností přinejlepším v měřítku týdnů, které se opotřebovává a časem hrozí infekcemi, pokud není čočka nahrazena čerstvou.

Na druhou stranu, zařízení na fotografii spíše než čočka vypadá jako celá oční protéza, takže se nejdříve musíme podívat na to, co má společnost Mojo Vision vůbec v úmyslu. Předně, tato společnost spoléhá na to, že se v jejích čočkách podaří spojit úspěšný vývoj hned několika důležitých technologií.

Nejdůležitější je samotný AR displej s technologií Micro LED, který bude s využitím potřebné optiky promítat obraz přímo na sítnici oka a sám bude velice malý s průměrem jen půl milimetru a 14 tisíci PPI. Displej se má skládat přibližně ze 70 tisíc pixelů, což zhruba odpovídá rozlišením 320 x 240 a jeho výhodou bude také mizivá spotřeba. Je tak zřejmé, že na film v 8K se díky tomu nepodíváme a spíše půjde o jistý ekvivalent pro HUD, o nějž by tak mohli mít zájem třeba lékaři, sportovci, průmyslníci i vojáci. Běžní spotřebitelé by mohli přijít až později (pokud vůbec).



Dále se počítá s jednojádrovým procesorem ARM, obrazovým senzorem a tenounkou integrovanou baterií, kterou by šlo dobíjet podobným způsobem jako sluchátka Apple Airpod. Samotná čočka má připomínat prosté kontaktní čočky, takže se počítá i s její prodyšností a také s tím, že spíše než na rohovce bude sedět na bělmu. Pozdější verze mají do výbavy přidat také senzor pro sledování pohybu oka a také příslušný komunikační čip, který by s pomocí dalšího nositelného zařízení umožnil připojení k Internetu. Mojo Vision nám ukázali jako příklad jakýsi HUD pro cyklisty, který v reálném čase ukazuje jejich tep, okolní teplotu, spalování kalorií a dokonce i to, jak daleko mají na vrchol kopce. Zdroj: Hexus.net

