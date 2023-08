Monitor BenQ PD2706UA přináší 27" 4K panel a ergonomické rameno

Společnost BenQ má rozsáhlou nabídku monitorů pro fotografy (PhotoVue) a design (DesignVue). Novinkou, která se dostává v těchto dnech na trh, je zástupce druhé skupiny, DesignVue PD2706UA. Jde o 27" monitor s IPS panelem a rozlišením UHD 4K (3840×2160 pixelů), který dosahuje typického jasu 250 nitů, v HDR pak 350 nitů, takže zvládá max. HDR10. Zajímavostí je zvýšený kontrast na 1200:1. Není to ale monitor pro hráče, a tak tu máme 5ms odezvu GTG a frekvenci jen 60 Hz. Monitor je 10bitový, podporuje tedy 1,07 mld. barev. Má speciální režimy pro animace, CAD/CAM, DICOM, HDR, Rec.709 i sRGB, nechybí pochopitelně ani Low Blue Light. Tyto režimy se dají velmi snadno přepínat na ovladači Hotkey Puck G2. Monitor je od výroby kalibrovaný a dosahuje barevné přesnosti Delta E<3. Má certifikace Calman, Pantone a Pantone SkinTone Validated.



Zajímavostí tohoto monitoru je především ergonomické rameno, které dovoluje polohování monitoru v rozsahu +/-275° (tedy v 550° rozsahu!), jinak tu máme nadstandardní náklon od -5° do +30°, funkci pivota i 150mm výškové nastavení a samozřejmě nechybí ani VESA 100×100mm pro montáž na zeď. Základní ozvučení nabídnou dva 2,5W reproduktory. Velmi užitečnou funkcí může být KVM Switch a nechybí ani PIP/PBP. Spotřeba činí 27,5 W.

Teď se dostáváme k problematické části. BenQ má na stránkách strašné zmatky (celosvětově) a zatímco hlavní stránka hovoří o 95% pokrytí prostoru P3, 100% pokrytí sRGB a Rec.709, specifikace hovoří o 99 % pro sRGB a Rec.709. P3 nezmiňují vůbec. Hlavní stránka také hovoří o podpoře DisplayHDR 400, ale specifikace nikoli a ono by to ani s max. jasem 350 nitů podporovat nemělo. USB-C Power Delivery dle specifikací poskytuje 65 W, ale hlavní stránka hovoří o 90 W. Tyhle údaje totiž souhlasí ve většině s modelem PD2706U (bez A).

Pokud jde o porty, s obrázky souhlasí jeden port HDMI 2.0 a jeden DisplayPort 1.4, máme tu také tři USB-C, ale zatímco na obrázku vidím jeden USB-B upstream, specifikace uvádí dva (což by bylo fajn, neboť by šlo připojit dvě PC do KVM Switche, přičemž by jedno z nich nemuselo posílat obrazový výstup přes USB-C). Měl by tu být i jack pro sluchátka.

Proti modelům PD272XU se liší např. absencí speciálních režimů pro DCI-P3 nebo Adobe RGB, nepodporuje také řetězení a chybí mu Thunderbolt 3. Na druhou stranu, zatímco dvacítková řada obvykle stojí okolo 26 tisíc Kč, PD2706UA je v prodeji za 16 tisíc Kč.