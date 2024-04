Monitor ViewSonic VX4518 pro hráče přináší zakřivení 1500R

Na trhu s herními monitory se objevuje nový model ViewSonic VX4518. Název už napovídá, že bude mít opravdu velkou úhlopříčku, v tomto případě je to 44,5". Jde o ultra-širokoúhlý monitor s poměrem stran 32:9, což pak také znamená velmi vysoké rozlišení do šířky. To je ve výsledku 5120×1440 pixelů. Aby se na monitor lépe koukalo, je jeho panel typu VA zakřivený (1500R). Nabízí vysokou obnovovací frekvenci 165 Hz (kompatibilní by měl být s AMD FreeSync i Nvidia G-Sync) a krátké odezvy 1 ms MPRT. Jak už je u panelů VA zvykem, dosahují vysokého kontrastu, v tomto případě 3000:1. Maximální jas dosahuje 450 nitů, monitor podporuje HDR10, pokrývá 90 % prostoru DCI-P3 a 99 % sRGB. Barevně jde o 8bitový monitor s podporou 16,7 mil. barev. Díky svým vlastnostem se ale vedle her dá použít i pro pracovní nasazení a multitasking se spoustou pixelů na šířku pro více otevřených oken najednou.



Monitor VX4518 je vybaven dvojicí 5W reproduktorů, nechybí mu ani 3,5mm audio jack. Dále tu máme dva porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, najdeme zde i trojici portů USB-A, jeden USB-B a jeden USB-C s 65W Power Delivery. K dispozici je funkce KVM Switch, PiP i PbP. Monitor lze výškově nastavit ve 110mm rozsahu, náklon je pak možný od -5° do +15°. Cenu a dostupnost neznáme, prozatím byl ohlášen pro Čínu, nicméně monitory řady VX jsou běžně dostupné i u nás, takže je možné, že tento monitor nebude výjimkou. Pokud jde o čínský trh, tam je za 4999 juanů, což je po kurzovém přepočtu cca 16,5 tisíce Kč (reálně se tak u nás dá očekávat tak o polovinu více, cca 25 tisíc Kč).