Monitory s DisplayPortem 2.0 přijdou ještě letos

HDMI 2.1 sice může působit dle svého označení jako jen mírné vylepšení verzí 2.0, ovšem ve skutečnosti jde o výrazně rychlejší rozhraní s téměř trojnásobnou propustností, které zvládne právě i 4K/120 Hz (nebo i více) a dokonce 8K či 10K pro 120 Hz.

Dnes rozšířený DisplayPort 1.4 už má slušnou datovou propustnost, která bohatě stačí právě i na 4K při 120 Hz, ovšem přesto už za HDMI 2.1 trošku zaostává. V roce 2019 tak byly dokončeny specifikace DisplayPortu ve verzi 2.0, která nabídne téměř dvojnásobnou datovou propustnost rozhraní HDMI 2.1.

DisplayPort 2.0 tak nabídne trojnásobnou propustnost oproti verzi 1.4 (77,4 vs. 25,9 Gb/s), což bude stačit i na 16K (15360 x 8640) při 60 Hz a s 10bitovými barvami, takže to vypadá, že tento standard nám na pár let vystačí. Případně zvládne také naládovat přes jeden kabel hned tři 4K monitory s 90 Hz a rovněž 10bitovými barvami a jeden monitor se 4K pohodlně zvládne při 240 Hz.

Kdy ovšem budou k dispozici první monitory s rozhraním DisplayPort 2.0? K tomu se vyjádřil mluvčí organizace VESA pro The Verge , dle nějž jsou monitory pro toto nové rozhraní zatím ve vývoji a žádný z nich se na trh zatím nedostal. Lze ale počítat s tím, že první takové kusy se na trhu objeví ještě v tomto roce.

Vývoj byl zpožděn stejně jako řada jiných věcí pandemií, ovšem stejně není ještě ani jasné, zda budoucí grafické karty AMD (RDNA 3) a NVIDIA (nejspíše Lovelace) budou nový DisplayPort 2.0 podporovat. Čili zatím není k dispozici ani žádný monitor a ani grafická karta, která by tuto novinku podporovala a ostatně co se týče herních účelů, těžko bychom pro její možnosti hledali využití, neboť omezující je také výkon procesorů a grafických karet.



