Monitory se 480Hz obnovovací frekvencí se chystají na trh

Rozvoj trhu s herními monitory přilákal řadu firem, které do té doby nic podobného ani nevyráběly, přičemž jejich snaha byla prostá a pochopitelná. S příchodem více výrobců ale také vzrostla konkurence na tomto trhu, kde je tak mnohem větší tlačenice než dříve, ale z toho může zákazník spíše jen profitovat. Nyní si na nás firmy chystají novou vlnu, neboť společnost AU Optronics, jeden z největších výrobců LCD panelů, ohlásila řadu novinek.

Mezi nové panely od AUO patří třeba modely s WQHD (3440x1440), DisplayHDR 1000 a 200Hz obnovovací frekvencí, jež najdeme pochopitelně ve výbavě těch dražších monitorů. Ale levné jistě nebudou ani 480Hz panely, byť jde pouze o 24" Full HD typu TN. Co se týče 480Hz panelů obecně, dočkáme se příslušných novinek určených jak pro desktopové monitory, tak i pro notebookové displeje.

Specifikace v podobě 24", rozlišení Full HD a technologie TN nás přitom vůbec nepřekvapí. První modely s vysokou obnovovací frekvencí ostatně využívaly TN zcela běžně a pokud jde o rozlišení a v návaznosti i úhlopříčku, kde jinde by mělo smysl nabízet 480 Hz? V případě WQHD či rovnou 4K by to bylo sice hezké, ale i s výkonným hardwarem jen velice těžko využitelné, čímž přitom obcházíme otázku, k čemu je tak vysoká obnovovací frekvence vůbec dobrá a zda bude někdo vůbec schopen rozlišit dejme tomu 250 Hz od 480 Hz.

Zde už tak pomalu narážíme na stejnou věc, jakou jsme řešili při vývoji herních myší. V jejich případě šlo o analogické zvyšování rozlišení snímacích senzorů, které došlo až k desetitisícům DPI, ale ještě mnohem dříve se hráči začali ptát, k čemu to vůbec je. Postupně už hodnota DPI přestala být zajímavá a když už přestaly stačit wow-efekt daný integrovanými displeji, závažíčky, RGB podsvícením a nešťastným děrováním ve snaze myši odlehčit, přestaly být myši zajímavé.

To pochopitelně může velice snadno potkat i herní monitory, i když v jejich případě se mohou výrobci zaměřit i něco stále velice důležitého, co lze ještě zlepšovat, a sice celkovou kvalitu zobrazení - barvy, kontrast, podsvícení, atd.

Nyní nás tedy čekají už delší dobu vyvíjené 480Hz panely, a to buď ještě letos, nebo nejpozději v příštím roce. A co pak? Půjde už rovnou o 1kHz?