Moorův zákon dle AMD nadále platí, ale trochu jinak a dráž

Gordon Moore v roce 1965 formuloval známý Moorův zákon, který se v průběhu času trochu měnil, ale v zásadě zněl tak, že "počet tranzistorů se při zachování stejné ceny zhruba každých 18-24 měsíců zdvojnásobí". Toto v podstatě platilo (a někteří tvrdí, že i platí) až dodneška. Zatímco Intel tvrdí, že Moorův zákon je pořád platný, naopak Nvidia prohlašuje, že je po smrti, a ceny nových grafických karet tomu v jejím případě dávají za pravdu. Naopak CTO společnosti AMD, Mark Papermaster, se přidává na stranu Intelu a říká, že zákon ještě neumřel. Přidal však, že to není úplně tak jednoduché a jeho platnost se přece jen poněkud mění.



Jde především o to, že je stále složitější a především dražší vyvíjet nové čipy a vyrábět je za takové ceny, aby byl nadále v platnosti. To vede k významným změnám v architektuře, přičemž jedním z výsledků snahy o udržení růstu výkonu procesorů a grafických čipů při současném zachování rozumné ceny je např. chipletový design. Díky němu se výrazně zvyšuje výtěžnost proti monolitické architektuře, což umožňuje držet ceny níže, než kdyby nebyl použit (a ostatně i tak jsou už dost vysoké).

Papermaster zmínil, že zákon má nyní problém s jedním nepříjemným detailem, zvyšováním ceny výroby. Dosud se sice zvyšoval počet tranzistorů, ale spolu s tím se také tranzistorová hustota, takže procesory měly v podstatě stále podobnou plochu (pro zajímavost, 80486 měla 165 mm2, zatímco Alder Lake mají podle počtu jader 163 až 215 mm2). Dlouhodobě byly ceny pro jednotku plochy podobné, to se ale nyní mění a cena postupně roste, což vede ke zdražování, které např. chipletová architektura trochu krotí. Zmínil také to, že o to více se dnes bude nutné soustředit na různé akcelerátory, specializované jednotky a podobné technologie.