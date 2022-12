Morand otestoval ultrakapacitor schopný nabití na 80 % za 72 sekund

Problémů pro rozšíření elektromobility je spousta. Baterie pro ně jsou těžké a drahé, plné ne zrovna ekologických materiálů, jejich nabíjení se také nerovná rychlosti tankování nafty nebo benzínu, podobně tak v tomto strádá infrastruktura a otázkou je také výroba elektrické energie a případně její uchovávání. Různé projekty řeší různé tyto problémy, obvykle ale ne všechny současně. Jedním z nich je výsledek švýcarského startupu Morand, který vede bývalý závodník Benoît Morand. Ten nechal nezávisle otestovat prototyp svého hybridního ultrakondenzátoru (HUC - Hybrid Ultracapacitor) v laboratořích Geo Technology a výsledky jsou dost zajímavé.

Konkrétně šlo o 7,2kWh variantu skládající se ze tří 2,4kWh modulů s napětím 400 V. Toto bylo nabíjeno 360kW výkonem (400V/900A), což ve výsledku znamenalo, že 80 % energie bylo nabito za pouhých 72 sekund (stěží uvěřitelných 50C). Do dvou minut už byla tato "baterie" nabita na 98 % a plného nabití bylo dosaženo za 2,5 minuty. Podle společnosti by měla být životnost přes 50 tisíc cyklů, což životnosti nejlepších lithiových akumulátorů řádově překonává. Laboratorní vzorky už prošly i více než 70 tisíci cykly a pořád drží. Technologie by měla být i odolná vůči požáru. 7,2 kWh energie je velmi málo pro běžný elektromobil, ale mohlo by to být dostatečné pro menší městské dopravní prostředky.

To vše je pochopitelně moc pěkné, ale stojí za to se zastavit nad některými detaily. Ultrakondenzátory mívají obvykle výrazně nižší energetickou hustotu než běžné lithiové akumulátory, což je patrně i důvodem, proč Morand tuto důležitou hodnotu nezmiňuje. Otázkou je také cena. Také musíme uvážit to, že kdyby se takto rychle měla nabít třeba 100kWh baterie většího elektromobilu, znamenalo by to šílený nabíjecí výkon 5 MW. To by už takové ultranabíječky musely mít opravdu pořádné buffery a je asi těžké představit si nabíjecí kabely, které by to zvládly. Proto se s technologií počítá spíše v menších nasazeních jako jsou městské elektrické dopravní prostředky od elektrokol po maličká vozítka, pro robotiku, armádní nasazení nebo v dronech. Využití by ale mohla najít i pro rychlé ukládání energie v těžkých dopravních prostředcích (vlaky, zemědělská technika).