MSI: DDR5 budou zezačátku stát o 50 - 60 % více než DDR4

Procesory Intel Alder Lake-S by nás měly potěšit především díky svému výkonu hlavních jader Golden Cove, přičemž těch budou mít ale maximálně osm a zbylých (až) osm bude v podobě výrazně slabších Gracemont, čili celkový výkon by konkurenci firmy AMD překonat neměl.

V testech ale půjde i o to, zda se nám vůbec vyplatí pořizovat desku pro DDR5 a příslušné paměti, zvláště když někdo bude mít ve výbavě už slušnou sadu pamětí DDR4. V takovém případě lze asi rovnou říci, že nevyplatí, ale co když si budeme s novým Alder Lake-S kupovat i nové paměti, vyplatí se připlatit si za DDR5?





Dle informací od firmy MSI , která má jistě dobrý přehled, budou ceny pamětí DDR5 o cca 50 až 60 procent vyšší oproti kapacitně stejným sadám DDR4. MSI přitom uvádí, že obvykle to bývá spíše jen 30 až 40 procent, jenomže moduly s DDR5 obsahují další komponenty, které cenu zvyšují. Jde samozřejmě o to, že DDR5 mají vlastní napájecí obvody zajišťující potřebné napětí, které tak jejich cenu navýší.

O příslušné náklady na napájení pamětí by se sice teoreticky měla snížit cena základních desek a je nesporné, že výrobci jistě nižší náklady poznají, jenomže desky pro nové Alder Lake-S mají mít jednak posílené napájení procesorové patice a zdarma nebude ani implementace rozhraní PCIe 5.0 s příslušnými redrivery, čili se rozhodně nedá čekat, že nové desky se Z690 budou levnější než stále aktuální modely se Z590. Ale uvidíme.

Obvykle se také ceny pamětí nové a předchozí generace vyrovnají během dvou let a pokles cen DDR5 pochopitelně časem přijde. Vyšší náklady na výrobu modulů s vlastním napájením ale samozřejmě nezmizí.

Je tu také otázka, zda bude pamětí DDR5 na začátku prodeje nových procesorů Intelu vůbec dost. Ceny DDR4 aktuálně sice spíše klesají, ale to nemusí mít vůbec nic společného s výrobou nových DDR5, nicméně výrobci pamětí obecně nehlásí, že by nestíhali vyrábět a na vypuštění DDR5 se navíc mohli chystat dlouho dopředu. Ostatně už letos na jaře začali výrobci paměťových modulů dostávat zásilky pamětí, čili už cca půl roku před nástupem Alder Lake-S mohli začít plnit své sklady.

Můžeme také připomenout, že na Newegg se už prodávaly 32GB paměti DDR5-4800 od TeamGroup a GeIL, to za 310 a 350 USD. To ovšem nemusí odpovídat částkám, které uvidíme v obchodech poté, co opravdu odstartuje prodej pamětí DDR5.



Ceny souvisejících / podobných produktů: