MSI GeForce RTX 3060 GAMING X: co prozradí její plošný spoj?

MSI GeForce RTX 3060 GAMING X je pochopitelně nereferenční karta, která není založena na designu NVIDIE, přičem takový ani nebude na trhu k dispozici. Jedná se o mírně přetaktovanou verzi, která má výchozí nastavení pamětí, dokonce i výchozí základní pracovní tak GPU a pouze turbo je zvýšeno na 1837 MHz, čili o 3,4 procenta.

Design této karty je celkem dobře identifikovatelný, a to hlavně díky ventilátorům včetně jejich dráčka uprostřed. Jedná se konkrétně o chlazení Twin Frozr 8 s ventilátory Torx 4.0, na nichž si můžeme všimnout vždy dvou spojených lopatek. Těch tak není obvyklý lichý počet, i když pokud bereme spojenou dvojici jako jednu, pak by to platilo.

Nás ale zajímá především PCB, které je vcelku krátké a využívá pro přídavné napájení po jednom osmipinovém a šestipinovém PCIe konektoru. Díky tomu si karta může teoreticky vzít ze zdroje až 300 W, i když dle specifikací má od výrobce nastaveno TBP ve výši 170 W, což není zvýšená hodnota. Oněch 60 MHz na turbu navíc tak zvládne i bez zvýšení své spotřeby.

Napájení zde zajistí celkem šest fází určených pro GPU a dvě zbývají pro paměti. Těch tu najdeme celkem šest, čili jde o pouzdra s kapacitou 2 GB a konkrétně to jsou Samsung K4ZAF325BM-HC16 nastavené na propustnost 15 Gb/s na pin. Zajímavé je, že PCB samotné je připraveno na osm pamětí, což by umožnilo využít 8 či 16 GB, ovšem ne na 192bitové, ale na 256bitové sběrnici, na což by muselo být připraveno právě GPU a jeho paměťové kontrolery. Právě zde se nám může připomenout právě údajná karta Gainward GeForce RTX 3060 s 8 GB paměti, ale těžko říci, co si o tom všem myslet.

V nejbližší době by NVIDIA mohla vypustit na trh spíše 6GB verzi RTX 3060, než abychom mohli počítat s 8GB. Nicméně 12GB RTX 3060, která na trh přijde pozítří, by na něm rozhodně neměla zůstat osamocena, ale to bude záviset i na tom, s čím přijde konkurence.

