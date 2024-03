MSI má nový monitor MAG 27CQF6 se zakřivením 1500R a 180Hz frekvencí

Společnost MSI představuje další nový herní monitor. Jmenuje se MAG 27CQF6 a patří ke kompaktnějším modelům s 27" úhlopříčkou. Obsahuje panel Rapid VA, který má zakřivení 1500R a rozlišení WQHD, tedy 2560×1440 pixelů. Jeho maximální obnovovací frekvence činí 180 Hz, rozsah synchronizační technologie Adaptive-Sync je od 48 do 180 Hz. Maximální jas dosahuje hodnoty 300 nitů a pokud jde o HDR, MSI označuje monitor jen jako HDR Ready. Dle výrobce má odezvu pouhých 0,5 ms (GTG). MSI hovoří o 80 % pokrytí prostoru Adobe RGB, 80 % DCI-P3 a 105 % sRGB. Monitor podporuje 10bitové barvy, ale dosahuje toho pomocí technologie FRC (jde tedy o 8bit+FRC). Pozorovací úhly jsou tradičních 178° v horizontálním i vertikálním směru.



MAG 27CQF6 má jeden DisplayPort 1.4 a dva porty HDMI 2.0b. Najdeme zde také výstup pro sluchátka (3,5mm audio jack). Novinka podporuje např. nastavení náklonu v rozsahu od -5° do +20°. Nechybí ani možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Hráči tu mají funkce jako Smart Cross Hair (zaměřovač), Optic Scope (zvětšení části obrazu) nebo AI Vision včetně Night Vision (prosvětlování stínů). Pro herní konzole podporuje 120Hz obnovovací frekvenci a VRR. Samozřejmostí je i funkce Less Blue Light pro snížení modré a šetření zraku. U nás už na monitor běží předobjednávky, cena by se měla pohybovat okolo 6000 Kč s DPH.