MSI MEG Z690 GODLIKE přichází za 2099 USD s rozsáhlým příslušenstvím

Základní deska MSI MEG Z690 GODLIKE byla ze všech v poslední době bezpečně nejdiskutovanější a už v podstatě tím splnila svůj účel, neboť nelze očekávat, že to bude masový prodejní hit, jako spíše propagační materiál ukazující se v testech recenzentů a na stolech overclockerů. Ostatně jde o limitovanou edici.

Je to prostě hardware určený těm, kteří neřeší cenu, ostatně 2099 USD nám i dnes může zaplatit celé PC, i když bohužel ne s výkonnou grafikou. Na druhou stranu tu není zrovna chudé příslušenství.

Jak dobře víme, tato deska se snaží zaujmout i svým vestavěným LCD displejem typu IPS s úhlopříčkou 3,5", který má dotykovou vrstvu a dokáže zobrazovat různé informace, nabízí funkce pro ladění, anebo také kalkulačku, přehrávač hudby či webový prohlížeč. To jsou přitom možnosti, které bychom opravdu těžko využili v případě, kdy by byl daný displej nedílnou součástí desky. To ale není, neboť jej lze vyjmout a napojit na dodaný 130cm USB kabel. Pak si jej budeme moci umístit dle potřeby, a to třeba na kovovou skříň díky vestavěným magnetům.

Napájecí systém u takovéto desky pochopitelně nesnese kompromisy, takže tu máme 20+2 fází se 105A Smart Power Stage a přídavné napájení ze dvou osmipinových konektorů.





Dokonce se sem vešlo i celkem šest slotů M.2 pro SSD, z nichž jeden je typu PCIe 5.0. Je tak zřejmé, že si bere část linek PCIe 5.0 určených pro grafickou kartu, respektive hlavní slot PCIe x16.





Dále tu máme 10Gb/s Ethernet, moderní Wi-Fi 6E s MSI LAN Manager, Dual Thunderbolt 4, USB 4.0, Dual Front USB 3.2 Gen 2×2 20G Type-C, Audio Boost 5 HD a MSI Center.

Displej ale není jediné zajímavé příslušenství této desky, neboť se v něm nachází také vodní chladič MEG CORELIQUID S360 a především pak paměti Kingston FURY Beast DDR5-6000 ve dvou 16GB modulech.

MSI také nabízí možnost zakoupit si MEG Z690 GODLIKE prioritně, což platí pro ty, kteří už vlastní některý z předchozích produktů GODLIKE, což platí vedle desek i pro MSI RTX 3080 či 3090.

