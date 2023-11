MSI Modern MD272QX: pracovní monitor s vyšší frekvencí 100 Hz a Adaptive-Sync

MSI. Její řada Modern zahrnovala monitory právě se 75Hz frekvencí, letošní modely ale toto posouvají opět o něco dál. Monitor Modern MD272QX (jak MD272QXP, tak i MD272QXPW) totiž při 27" úhlopříčce a rozlišení 2560×1440 pixelů dosahuje vyšší obnovovací frekvence 100 Hz. Nejde sice o herní monitor, nicméně občasné hráče jistě potěší i přítomností synchronizační technologie Adaptive-Sync. Pokud jde o odezvy, tam jde o 1 ms MPRT, resp. o 4 ms GTG. Panel IPS dosahuje max. jasu 400 nitů (včetně podpory DisplayHDR 400), kontrast je do 1000:1 a novinka podporuje 10bitové barvy, nicméně pomocí technologie FRC (ve skutečnosti jde o 8bit+FRC). Pokrývá 115 % gamutu sRGB.

Máme zde jeden port HDMI 2.0b, jeden DisplayPort 1.2a a jeden USB-C s DP-Alt a 65W PD. Přes všechny tři typy portů je podporována 100Hz frekvence. Dále tu jsou dva 3W reproduktory pro stereo zvuk. Pokud jde o polohovatelnost, ta výšková je ve 110mm rozsahu, náklon je od -5° do +20°, do stran +/-30°, nechybí ani možnost pivota a montáže na zeď (VESA 75×75mm). Dnes už téměř samozřejmostí je i podpora KVM Switch. Pracující by měly potěšit funkce jako EyesErgo, která zahrnuje i Less Blue Light PRO, Anti Flicker a funkce eye-Q má i pomoci s monitorováním vašeho zraku.