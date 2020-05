MSI napovídá, jaké jsou šance získat kvalitní Comet Lake-S řady K

MSI přineslo nové informace ve svém každotýdenním pořadu MSI Insider, kde se dozvídáme o tom, jak kvalitní jsou procesory Core i5-10600K/KF, i7-10700K/KF a i9-10900K/KF, čili odemčené modely nové generace Comet Lake-S. Těch už společnost MSI stejně jako jiní partneři Intelu dostala celou řadu a každou skupinu pak rozřadila do třech kategorií.

Kategorie A zahrnuje pouze ty nejlepší kusy, které se taktují nad rámec specifikací Intelu. Nejde přitom o oficiální specifikace týkající se taktů, ale o schopnost základního přetaktování modelů K, kterou by nové Core měly v ideálním případě zvládnout všechny. Ovšem Intel pochopitelně nic takového nezaručuje.

Pak je logické, že kategorie B zahrnuje kusy, které odpovídaly taktovacím specifikacím Intelu a v poslední kategorii C skončily ty procesory, které nezvládly ani to.

napájení a teploty desek MSI Z490 ACE a Gaming Edge WIFI s Core i9-10900K

Dozvídáme se, že pouze 2 % procesorů Core i5-10600K/KF, které MSI mělo k dispozici, se řadí do kategorie A, což v případě Core i7-10700K/KF platí pro 5 %, ovšem áčkových Core i9-10900K/KF je už 27 %. Je to logické, neboť pro desetijádra Intel pochopitelně využije jen ty nejkvalitnější kusy.

Pak tu máme skupinu B, do níž patří 52 % nových Core i5 řady K, 58 % Core i7 a 35 % Core i9. Necelá třetina procesorů Core i5, i7 a i9 řady K pak spadá do kategorie C, takže od nich nemůžeme očekávat v podstatě žádné možnosti pro přetaktování.

vztah mezi napájecím napětím a příkonem Comet Lake-S (pozor na špatné popisky sloupců)

MSI také přidalo nějaké grafy, z nichž ten druhý ukazuje na očekávaný prudký růst spotřeby samotného přetaktovaného procesoru, který využívá zvýšené napětí. Ukazuje se, že v případě modelů s 8 a 10 jádry není žádný problém přesáhnout 250 W, pokud zkusíme násobič 52x.

