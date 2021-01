MSI představilo 144Hz herní IPS monitor Optix G242 eSports

Společnost MSI má v nabídce mnoho herních monitorů a nyní představuje malý model Optix G242 eSports. Novinka má 23,8" IPS panel s klasickým Full HD rozlišením (1920×1080 pixelů). Potěší krátkými odezvami 1 ms GTG, může pak dosahovat vysoké obnovovací frekvence až 144 Hz. Díky Nvidia G-Sync může běžet v rozsahu 48 až 144 Hz. Pozorovací úhly dosahují tradičně 178° a maximální kontrast činí 1000:1. Pokud jde o barevnou hloubku, monitor je 8bitový, takže zvládne max. 16,7 mil. barevných odstínů. Překvapí však 94,6% pokrytím gamutu DCI-P3 a 127,7% sRGB.



Monitor lze připojit pomocí Display portu 1.2a nebo dvojice portů HDMI 1.4. Najdeme zde také jeden výstup na sluchátka. Pro hráče jsou zde např. technologie jako Night Vision pro prosvětlení tmavých ploch i několik režimů pro vybrané typy her a obsahu (FPS, závodní, RTS, RPG, pro čtení, designéry nebo filmy). Ocenit lze i Anti-Flicker a Less Blue Light pro snížení únavy očí. G242 eSports lze namontovat také na stěnu nebo rameno díky VESA 100×100mm. Pro nastavování v menu je zde 5směrný joystick. Díky malé úhlopříčce potěší nízká spotřeba jen 25 W. Co se týče nastavitelnosti, monitor lze naklopit od -5° do +20°. Cena byla stanovena na 189,99 USD.

