MSI představilo herní monitory MPG Artymis 273CQRX-QD s Quantum Dot

MSI je v poslední době známo spoustou nového hardwaru pro hráče a mezi novinky patří i dva monitory MPG Artymis 273CQR-QD a 273CQRX-QD. Oba jsou v zásadě stejné, liší se jen v maximální obnovovací frekvenci, která v prvním případě činí 165 Hz, v druhém pak 240 Hz. Oba dva mají 27" úhlopříčku. zakřivení 1000R a využívají technologii kvantových teček (Quantum Dot) na panelu typu VA s maximálním kontrastem 3000:1. Rozlišení je WQHD, tedy 2560×1440 pixelů s poměrem stran 16:9. Najdeme zde podporu synchronizační technologie FreeSync Premium Pro i DisplayHDR 400. Standardní jas dosahuje maximálně 400 nitů, v HDR je maximem 530 nitů. Pokud jde o odezvu MPRT, ta má dle výrobce činit 1 ms.



Monitor pokrývá 128 % barevného prostoru sRGB, dále 93 % Adobe RGB a 95 % DCI-P3. Podporuje sice 10bitové barvy, jde ale o 8bitový monitor s FRC. S technologií QD Premium Color slibuje vysokou barevnou přesnost a Delta E<2. Najdete tu funkci KVM Switch, hráče potěší např. Night Vision, Smart Corsshair nebo Optix Scope a Smart Brightness. Kdo si chce hrát se světlem, má zde funkci osvětlení Mystic Light.



Najdeme zde dva porty HDMI 2.0b, jeden DP 1.2a, jeden USB-C 2.0 s DP-alt a PD 15W. Nechybí ani dva USB-A 2.0 jeden USB-B 2.0 a 3,5mm audio jack. Přes HDMI zvládnou maximálně 144 Hz, přes USB-C a DisplayPort pak své maximum. Monitor zvládne i nějaké to polohování. Vedle podpory VESA 100×100mm tu máme možnost náklonu od -5° do +20°, do stran o +/-30° a výškově o 100 mm.

