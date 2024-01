MSI představuje 6 herních monitorů QD-OLED s 27" až 49" úhlopříčkami

Rok 2024 má přinést spoustu herních monitorů typu OLED a veletrh CES 2024 by jich měl být plný. A vypadá to tak. LG už šestici modelů představilo, nyní se ozvalo i. To má také 6 nových modelů, ty pokrývají úhlopříčky od 27" do 49" a mají panely typu. O šestém modelu MAG 321UPX jsme se ale nic moc detailního nedozvěděli, a tak není v tabulce. Všechny modely mají maximální jas 250 nitů, u 34" verze MAG 341CQP je pak v HDR režimu možné dosáhnout špičkově až 1000 nitů. Monitory jsou 10bitové, dosahují max. kontrastu 1,5M:1, odezvy GTG 0,3 ms a splňují také DisplayHDR True Black 400. Máme tu dva porty HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 1.4, ve všech případech je tu i USB-C s grafickým výstupem a buď 15W nebo 90W Power Delivery. Podrobnější technické údaje najdete níže v tabulce.