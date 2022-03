MSI uvádí "cloudový herní stroj" MAG Trident S 5M

Cloudový herní stroj by mohl být velice výkonný počítač, který by zajistil streamování lokálně renderovaných her do dalších zařízení, anebo může jít naopak o slabý systém, jenž sám využije výkon nějakého vzdáleného serveru. MSI MAG Trident S 5M přitom vypadá spíše na to druhé.

Jde ostatně o subtilní počítač, který připomíná spíše herní konzoli, přičemž samozřejmě není hned důvod se domnívat, že bude oproti slušným moderním herním PC slabý. To ovšem skutečně je, protože tu nejde o žádné speciální APU ve stylu PS5 či Xbox Series X a ani to není spojení výkonného CPU a GPU v pozoruhodně malém balení. Jde o PC s prostým desktopovým Ryzenem 5000G bez možnosti využít samostatnou grafiku, ačkoliv těmi předchozí verze MSI Trident disponovaly, jako například MEG Trident X 11TD-1635EU s RTX 3070.

Ryzeny 5000G samy uspokojí jen nenáročné hráče, respektive hráče nenáročné na kvalitu grafiky a AAA hry zvládnou leda v nízkém rozlišení a s notně osekanými detaily. Jak si to ale MSI v tomto případě představuje?

Jednoduše tak, že pokud budeme chtít vysokou kvalitu, můžeme takovéto PC využít společně s některou z cloudových herních služeb a samotné APU pak poslouží prostě pro rendering takových her, na které ještě bude stačit. Vedle toho MSI poukazuje i na budoucí prorůstání androidových her do světě PC díky podpoře ze strany Windows 11.

Jde tu pravděpodobně o nejmenší z modelů Trident, a to s objemem jen 2,6 litrů, který bude asi poloviční než u jiných modelů. V nabídce tu budou všechny tři APU dané generace, čili MD Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G, nebo Ryzen 3 5300G na jisté desce s "B300", což je osekaný čipset určený pro OEM sestavy.

Dále tu máme dvoukanálové zapojení DDR4-3200 v modulech SO-DIMM a s kapacitou až 64 GB, pak dvě M.2 2280 pozice (PCIe 3.0 x4) plus jednu 2,5 SATA pozici, síťové připojení zajistí Realtek RTL8111H(1G) LAN, Intel Wi-Fi 5 a BT 4.2, audio s 2 kanály využívá ALC256 kodek.

Přední konektory: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C, 1x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1x Mic-in, 1x Audio Combo Jack

Zadní konektory: 1 x USB 2.0 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1x RJ45(1G), 1x VGA out, 1x HDMI 2.0, max. 4K 60Hz, 1x DisplayPort 1.4 port, max. 4K 120Hz, 1x Kensington Lock, 1x DC jack pro dodávaný 120W adaptér

Hardware je tak celkově spíše chudší, ale zajímavě vypadá provedení s vysunovacím šuplíkem, v němž je uložen veškerý hardware a my si můžeme všimnout také chlazení APU pomocí bloku a dvou heatpipe, které v notebookovém stylu vedou k chladiči umístěnému u ventilátorového výdechu.

A aby nás MSI motivovalo k vyzkoušení cloudových služeb, k tomuto počítači dodává také 30denní předplatné XBox Game Pass Ultimate prostřednictvím softwaru Game Stadium upraveného pro ovládání pomocí gamepadu a pak je tu také MSI App Player pro provoz androidových aplikací. Ten se bude hodit do té doby, než Windows 11 opravdu přijdou s jejich podporou.