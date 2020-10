MSI uvádí herní monitor Optix MAG274QRF-QD s technologií Quantum Dot

Monitory nejsou pro MSI žádnou okrajovou záležitostí a svou již rozsáhlou nabídku výrobce rozšířil o další model. Optix MAG274QRF-QD je určen pro náročné hráče včetně profesionálů, kteří se aktivně účastní e-sports akcí. Po designové stránce se jedná o monitor s velmi úzkými rámečky po třech stranách a ostře řezanými tvary, které ozvláštňují především stojan a zadní stranu. Nechybí ani zadní panel s RGB podsvícením Mystic Light, které by mělo vytvářet patřičnou atmosféru při nočním hraní. Uživatel má možnost si nastavit např. barvu podsvícení a světelné efekty nebo Mystic Light spárovat s dalšími kompatibilními produkty od MSI.

Pro dosažení ideálního herního zážitku, který zahrnuje okamžitou odezvu a perfektní kvalitu zobrazení, se výrobce rozhodl použít několik zajímavých technologií. Optix MAG274QRF-QD používá úhlopříčku 27 palců v kombinaci s rozlišením 2560 x 1440 pixelů neboli WQHD. Technologie Rapid IPS by se měla postarat o velmi rychlou odezvu monitoru, a to použitím molekul tekutých krystalů, které se otáčejí čtyřikrát rychleji než v jiných monitorech. MSI i z toho důvodu slibuje odezvu 1 ms měřenou způsobem GTG, tedy při vykreslování z jednoho odstínu šedé do jiného. Jedná se o standard ve většině dnešních herních monitorů. Stejně jako „běžné IPS“ tato technologie pomáhá elimininovat zkreslení obrazu a posun barev při pohledu z různých úhlů.

Dále byla použita technologie Quantum Dot, o které jste nejspíš slyšeli minimálně v souvislosti s televizory. Ačkoliv Optix MAG274QRF-QD zdaleka není první herní monitor s Quantum Dot, nejedná se o častou technologii. Použití tzv. kvantových teček, tedy nanokrystalů schopných absorbovat světlo, umožňuje dosáhnout velmi živých a realistických barev v porovnání se standardními panely LCD. Barvy i kontrast pomůže vylepšit také podpora vysokého dynamického rozsahu neboli HDR. Režim Night Vision umožňuje rozjasnit obraz v tmavých oblastech, aniž by došlo ke zvýšení jasu celého monitoru. Výsledkem jsou jasnější detaily při hraní her s nočním prostředím. Monitor se chlubí obnovovací frekvencí 165 Hz a je kompatibilní s Nvidia G-Sync.

Software Gaming OSD APP 2.0 umožňuje přizpůsobit zobrazení pro každý program nebo hru zvlášť a k rychlé změně nastavení používat klávesové zkratky. Pro lepší ergonomii nechybí možnost upravit úhel nebo výšku monitoru. MSI Optix MAG274QRF-QD se objevil i v nabídce prvního českého e-shopu, který uvádí cenu 14 990 Kč. Prodej by měl být zahájen v průběhu listopadu.

