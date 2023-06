MSI uvedlo 24" herní zakřivený Full HD monitor G24C4 E2

MSI představilo také herní monitor G24C4 E2, který je určen pro ty hráče, kteří z různých důvodů nechtějí velkou úhlopříčku a vysoké rozlišení. Důvodem mohou být finance, málo místa i slabší hardware, který by vyšší rozlišení neutáhl. Ať tak či onak, jde o malý 23,6" panel VA, který má nezvykle na svou malou úhlopříčku dokonce zakřivení, a to 1500R. To se u takových monitorů moc často nevidí. Máme tu rozlišení Full HD, tedy 1920×1080 pixelů, max. jas pouze 250 nitů a vysoký kontrast 3000:1. Jeho max. obnovovací frekvence činí 170 Hz (původní model 144 Hz), podporuje také AMD FreeSync Premium. MSI také slibuje krátkou odezvu 1 ms MPRT. Panel je 8bitový (podpora 16,7 mil. barevných odstínů), pokrývá 88 % barevného prostoru Adobe RGB, 91 % DCI-P3 a 115 % sRGB.



Monitor má 2 porty HDMI 2.0b (max. 144 Hz), a jeden DisplayPort 1.2a, k dispozici je také audio výstup (jack pro sluchátka). Obrazovku je možné polohovat od -5° do +20°, je zde i možnost montáže na zeď nebo rameno (VESA 100×100 mm). Hráči patrně ocení funkci Night Vision, která prosvětluje tmavé stíny, aby do nich bylo lépe vidět. Cenu zatím neznáme.