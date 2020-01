MSI uvedlo herní WQHD 165Hz VA monitor Optix MAG272QR

Společnost MSI je tradičním výrobcem komponent do počítačů včetně herních monitorů řady Optix. Ta je nyní rozšířena o model Optix MAG272QR, přičemž už i název napovídá, že půjde o 27" monitor. Nabídne WQHD rozlišení 2560×1440 pixelů a zajímavostí je zde panel typu VA s velmi vysokým kontrastem 3000:1 (dynamický až 100 milionů k jedné). Přestože nejde o TN panel, MSI slibuje velmi krátkou odezvu 1 ms a vysokou obnovovací frekvenci 165 Hz. Ta je dostupná přes DP a USB. Pokud využijete HDMI, pak je maximem 144 Hz. K dispozici je také podpora technologie AMD FreeSync (48 až 165 Hz). Samozřejmostí je i funkce Anti-Flicker a Less-Blue Light.



Pozorovací úhly činí 178° v obou směrech a maximální jas má dosahovat hodnoty 300 nitů. Díky funkci Night Vision má lépe zobrazovat detaily ve stínech. Novinka ale potěší i v jiných ohledech. Zvládá 10bitové barvy, nicméně fakticky jde o 8 bitů + FRC. Poskytuje však 95,6 % barevného prostoru DCI-P3 a dokonce 123,7 % sRGB. Pokud jde o porty, máme tu Display Port 1.2a, HDMI 2.0b a obraz je možné dodat i pomocí USB-C portu. Pokud jde o USB, najdete tu ještě další dva USB-A 2.0 porty a jeden USB-B 2.0. Pro hráče je tu i důležitý jack na sluchátka.

MSI myslelo i na uchycení monitoru, takže tu máme VESA 100×100mm, možnost náklonu od -5° do +20°, otočení o 75° doprava i doleva, funkci pivota a výškové nastavení v rozsahu 100 mm. K ovládání tu slouží 5směrný joystick a možnost si ke každé hře nastavit profil monitoru pro co nejlepší hraní. Je zde i tzv. hotkey pro schopnost rychle se dostat do menu pro okamžité nastavení potřebných parametrů, je možné si také spustit hru jen v části okna (Split Window) a další část může být využita pro jinou aplikaci. Funkce Mystic Light pak umožňuje, aby monitor vytvářel měkké ambientní světlo ve svém okolí. Pokud jde o spotřebu, tak ta činí 30 W. Monitor měří 614,9×532,7×206,7 mm a váží 6,05 kg. Cena novinky byla stanovena na $349,99.



Ceny souvisejících / podobných produktů: