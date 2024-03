MSI uvedlo levný zakřivený herní monitor MAG 27CQ6PF se 180Hz frekvencí

V nabídce herních monitorů společnosti MSI se nově objevuje model MAG 27CQ6PF. Jde o 27" monitor, který je vybaven panelem Rapid VA. Ten má maximální obnovovací frekvenci 180 Hz, přičemž synchronizační technologie začínají s rozsahem na 48 Hz (HDMI nicméně končí na 144 Hz). Zajímavé je, že navzdory ne až tak velké úhlopříčce není rovný, ale má zakřivení 1500R. VA panely jsou známé tím, že mají nadprůměrně vysoký kontrast, nicméně MAG 27CQ6PF ho má nezvykle vysoký i na poměry VA panelů. Činí totiž 5000:1, zatímco typickou hodnotou pro VA je spíše okolo 3000:1. Rozlišení je WQHD, tedy 2560×1440 pixelů, typický jas činí pak 300 nitů a odezva GTG je dle výrobce jen 0,5 ms. Monitor zvládá 10bitové barvy (jako 8bit+FRC). Pokrývá však jen 80 % prostoru Adobe RGB, 80 % DCI-P3 a 105 % sRGB.



Najdeme tu jeden DisplayPort 1.4 a dva porty HDMI 2.0b (na jiném místě MSI uvádí HDMI 2.1), dále nechybí ani audio jack. Monitor je polohovatelný, a to v náklonu od -5° do +20°, do stran +/-30°, výškově ve 130mm rozsahu, je zde i možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Hráči mají k dispozici funkce jako Smart Corsshair, Optix Scope, AI Vision nebo Night Vision. Cena novinky má činit 189 USD.