MSI: žlutý plast jako dílčí řešení problematických konektorů 12VHPWR

Nvidia si to dost slízla a u některých ještě pořád slízává za problematické konektory 12VHPWR. Ty před několika měsíci stály za několika roztavenými grafickými kartami GeForce RTX 4000. Nakonec se ukázalo, že konektor existuje ve dvou verzích, kde jedna z nich byla svým špatným provedením (ať už kvalitou výroby, tak i tím, jak byla technicky řešena) podstatně více citlivá na opravdu precizní zapojení a neodpustila sebemenší chybu. Roztavení karty tak sice bylo chybou uživatele (postihlo to jen 0,05 %), nicméně svůj díl viny nesl i konektor samotný právě tím, že bylo složitější ho zastrčit správně. Druhá verze tímto problémem ve zvýšené míře netrpěla a dnes bychom se měli setkávat už jen s druhou variantou. I to je patrně důvodem, proč se dnes už roztavené GeForce nějak zvlášť neobjevují. Přesto tu má společnost MSI další podpůrné řešení.



Stále jde o konektor 12VHPWR stejných rozměrů a technického řešení, změnou je jeho barva. Otázkou jistě je, jak může barva vyřešit tento problém. V zásadě jde o jednoduchou myšlenku. Plast na konektoru, který má být zastrčen, je vyveden v razící žluté barvě, takže pokud zastrčíte konektor a vidíte byť sebemenší kousek žluté barvy, konektor není zastrčen správně až nadoraz. Nyní tak uživatel musí zajistit to, aby při montáži na tento konektor dobře viděl a mohl se pořádně ujistit, zda žlutou část vidí nebo ne. Tyto kabely budou nyní dodávány k ATX 3.0 zdrojům MSI. Své řešení má ale i společnost Asus. Její utilita GPU Tweak III by nyní měla uživateli napovědět, zda je kabel nainstalován správně nebo nikoli.