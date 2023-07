Multi-Modal Mobility Morphobot (M4) umí jezdit, chodit a také létat

měnit způsoby, jak se pohybovat, pro což byla inspirace (jako obvykle) z říše zvířat. Vědecký tým z Caltechu , což je institut spolupracující s NASA na vývoji technických řešení pro průzkum vesmíru, demonstroval nový typ robota, který změnou polohy a funkčnosti svých částí (morphováním) dokáže, pro což byla inspirace (jako obvykle) z říše zvířat.

Když je na rovném pevném povrchu, může se chovat jako klasická pojízdná vozítka (rovery), která už známe z průzkumu povrchu Marsu. V momentě, kdy je ale před ním obtížně překonatelná překážka (plocha pokrytá kamením, propast, nestabilní terén), se může změnit na kvadrokoptéru díky tomu, že jeho kola obsahují ve svém středu vrtule, takže jejich pootočením o 90° (z vertikální polohy do horizontální) vznikne dron se schopností létat.

A jak ukazuje následující obrázek, schopnosti modifikace způsobu pohybu jsou zde ještě výrazně větší než jen dvojice stavů rover/kvadrokoptéra. Je ale potřeba brát v potaz, v jaké vývojové fázi se robot nachází a že jde v tuto chvíli hlavně o demonstraci funkčního konceptu (viz jeho aktuální malé rozměry), než o robota, který by se měl ve stávající podobě vydat rovnou někam do akce. Jeho tvůrci samozřejmě hodlají pokračovat ve zlepšování jeho schopností a využitelnosti v praktických situacích.

Zdroj obrázku: Caltech / Nature.com

Morphobot M4 může vykonávat následující typy pohybu, které lze vidět v následujících videích:

jízda v režimu roveru

jízda ve skrčeném stavu, kdy se sníží profil a také těžiště

chůze, kdy se ramena s koly pohybují nezávisle na sobě

jízda po přední dvojici kol, kdy zadní dvojice je ve vertikální poloze s aktivními vrtulemi, které dodávají tah nahoru pro usnadnění pohybu vpřed, nebo pro překonání konkrétní malé překážky, kterou nelze jednoduše přejet, ale je třeba se přes ni postupnými změnami morphobota překlopit

jízda po zadní dvojici kol (MIP, Mobile Inverted Pendulum), kdy je morphobot ve vertikální poloze a přední dvojice vrtulí pomůže k transformaci do této polohy

let v režimu kvadrokoptéry

Takovýto robot najde uplatnění nejen v průzkumu povrchu jiných planet, ale i u nás na Zemi např. při živelných katastrofách, kdy je třeba se při hledání přeživších co nejrychleji dostat do špatně přístupných lokací (robot může pomoci lidským záchranářům zvýšit efektivitu jejich práce a snížit míru jejich vlastního ohrožení, pokud se bude moci snadněji dostat tam, kam by se jinak musel vydávat na průzkum člověk). Následující obrázek znázorňuje příklad uplatnění při záchranné operaci ve výškové budově poškozené zemětřesením.

Zdroj obrázku: Caltech / Nature.com

Další možnost uplatnění může být prostě při doručování různých zásilek. Pokud Vás koncept tohoto morphobota zaujal, vřele doporučuji se podívat na zdrojovou zprávu publikovanou ve vědeckém magazínu Nature.com (viz odkaz níže), jež obsahuje mnoho dalších technických informací.