Musk byl připraven prodat akcie za miliardy, kdyby tím vyřešil světový hlad

Výzva OSN byla určena nejbohatším miliardářům, jako je Bill Gates, Jeff Bezos, ale konkrétně se diskuze rozhořeal kolem Elona Muska, který se dle svých slov takové výzvy nebojí, ale chce, aby byla taková myšlena řádně podpořena fakty a neoblomnou matematikou. A právě dle počtů OSN by mělo 6 miliard dolarů značný dopad na problém světového hladu, čili i přes zjednodušené titulky nepůjde o jeho celkové a úplné řešení, na něž by mohla stačit taková relativně malá částka.

Záleží samozřejmě také na tom, k čemu by takové peníze měly být použity a zde nemůže jít jen o nákup potravin pro nejpotřebnější, což logicky vůbec nic neřeší. Leda by v OSN nedokázali dohlédnout dále než na den či dva dopředu.

Z OSN dle CNN Business mělo zaznít konkrétně to, že jen "2 % Muskova jmění by mohlo vyřešit problém světového hladu", na což Elon Musk reagoval , že pokud WFP (World Food Program, součást OSN) v onom konkrétním vlákně na Twitteru ukáže, jak přesně může 6 miliard dolarů vyřešit tento problém, sám ihned prodá akcie Tesly v potřebné hodnotě a udělá to. Poté dodal, že vše musí být doloženo v otevřeném účetnictví, aby veřejnost viděla, na co konkrétně budou ony peníze vynaloženy, ale z jeho odpovědi se mezi řádky už dalo vyčíst, že uspokojivou odpověď rozhodně neočekává.