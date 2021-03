Musk reaguje na Čínu: "Pokud by Tesly špehovaly cizí země, zavřeli bychom"

USA a Čína se navzájem obviňují ze sledování a naposledy to byla Čína, která má obavy ze sledování pomocí kamer a dalších senzorů ve vozech Tesla. Na konferenci China Development Forum, ke které se Musk připojil elektronicky, ale taková nařčení odmítl. Kdyby podle Muska Tesla používala svá auta ke sledování jakékoli země, byla by nucena celosvětově zavřít. Je pro ni životně důležité nečinit tak.

Musk nicméně přidal, že i kdyby Tesla špehovala, co by se vlastně další země dozvěděla, a nastolil otázku, zda na tom vůbec záleží (tady by s ním asi americké vedení moc nesouhlasilo). Obzvlášť vztahy s Čínou jsou pro Teslu velmi důležité. Loni tu prodala přes 147 tisíc vozidel, což je zhruba 30 % veškeré její výroby a letos by se chtěla dostat přes 200 tisíc. Navíc tu má obří továrnu v Šanghaji.



Ceny souvisejících / podobných produktů: