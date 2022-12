Musk věří, že ve 2024 bude Tesla v USA 2. na trhu s trucky, chce prodat 50 tisíc kusů

Tesla Semi. Prozatím ale o autě toho mnoho nevíme, a tak jsme si museli dost parametrů domýšlet. Prozatím neznáme ani cenu, nicméně víme, že v USA a Kanadě jsou na elektrická nákladní auta opravdu obří dotace (to se s dotacemi na osobní elektromobily nedá srovnávat, např. v Kanadě je to na truck třídy 8 až 150 tisíc CAD, v USA 40 tisíc USD), takže to výrazně křiví trh a hodně zvyšuje zájem o elektřinou poháněná nákladní auta i u firem, které by si to jinak asi nemohly dovolit a kvůli jejich vlastnostem možná ani nechtěly. Např. dojezd je v USA mnohem větším problémem než v Evropě, kde průměrný truck najede ročně tak 40 % toho, co americký. Za den může ujet i 1000 km, na což nestačí ani dojezd Tesly Semi s největší baterií a bude potřeba dobít alespoň nějakých 250 km v průběhu cesty.

Tady ale těžko soudit, protože cenu elektrických vozů v podstatě nikdo nezveřejnil a cenu neznáme ani u Tesly. Pokud by byla na původní hodnotě (150 tisíc USD za 480km verzi a 180 tisíc USD za 800km variantu), pak by byla na úrovni spalovacích vozů, tedy s dotacemi by Tesla vyšla docela levně. Dá se však v souvislosti s událostmi posledních let předpokládat, že Tesla tuto cenu neudrží, a ta bude velmi pravděpodobně vyšší (osobně si myslím, že minimálně o 20 tisíc, ale spíše bych čekal tak o 40-60 tisíc). Elon Musk však věří, že Semi se bude natolik dařit, že se z Tesly už brzy stane jeden z největších výrobců nákladních aut.

Konkrétně už poněkolikáté řekl, že v roce 2024 by Tesla Semi měla v Severní Americe dosáhnout prodejů 50 tisíc vozů Semi. V březnu 2022 bylo na amerických silnicích 1200 elektrických trucků všemožných značek, což není mnoho, nicméně objednáno je stěží uvěřitelných 140 tisíc kusů. Tohle ale zahrnuje i vozy nižších váhových kategorií až po Ford eTransit. Pokud jde o hmotnostní třídu Class-8, tak tento trh nyní v USA představuje zhruba 220 tisíc vozů ročně a je otázkou, zda je realistické předpokládat, že za pouhé dva roky se minimálně čtvrtina z něj stane elektrickým v podání Tesly.

Pokud by se tak stalo, Tesla by se stala 2. největší automobilkou s nákladními vozy třídy Class-8 v USA. Tou první je prozatím neochvějně Freightliner s více než 38% tržním podílem, druhý je Peterbilt s 15,2 %, třetí Kenworth (14,2 %), čtvrté místo má International (12,4 %) a páté je Volvo (11,0 %). Pro letošek se tak dá předpokládat prodej zhruba 80-85 tisíc Freightlinerů a 30-35 tisíc Peterbiltů. Pokud se vyplní Muskova předpověď a vezme-li Tesla všem značkám rovnoměrně prodeje, pak by Freightliner mohl spadnout někam na 60-65 tisíc (a cca 28-30% tržní podíl), Tesla by byla druhá s 50 tisíci (cca 23-24 %), třetí by mohl být Peterbilt s cca 25 tisíci vozy (cca 11-12 %). Otázkou je, podaří se něco takového Tesle? Myslíte si, že v roce 2024 ve světle těchto čísel prodá 50 tisíc Semi?