Muskovi se to podařilo, Tesla vykázala první ziskový rok

Elon Musk a jeho automobilka Tesla je často terčem posměchu kvůli slabšímu dílenskému zpracování vozů, elektrickému pohonu, ve kterém mnozí nevidí budoucnost a naopak více problémů než řešení, ale také i kvůli financím. Velmi dlouhou dobu totiž byla ve výrazné ztrátě, přesto investoři neváhali do automobilky investovat další a další peníze. Pak se začala objevovat první zisková čtvrtletí, ale mnozí nevěřili, že by se automobilce mohlo podařit být v zisku po celý rok. To se ale povedlo. Nejde sice o celý fiskální rok, ale o čtyři zisková čtvrtletí za sebou od Q3/19 do Q2/20.



Automobilce se povedlo dosáhnout příjmů 6,036 mld. USD, což je sice o 1 % více než na začátku roku, ale meziročně jde 5% pokles. Automobily z této částky tvořily 5,179 mld. USD (+1%/-4%), výrazně však vzrostly příjmy z prodeje emisních kreditů. Ty činily 428 mil. USD (+21%/+286%) a vykryly tak mírný pokles v dodávkách vozů způsobený koronavirovou pandemií. Také díky nim je však Tesla v plusu. Zajímat nás však bude především čistý zisk. Metrik existuje sice několik, ale ve všech vykázala Tesla kladná čísla. Dle GAAP šlo o čistý zisk ve výši 104 mil. USD (-408, resp. +16 mil. USD), dle non-GAAP se pak povedlo dosáhnout dokonce 451 mil. USD (-198, resp. +227 mil. USD).

aktuální stav výstavby továrny v Berlíně

Výrazně se snížila produkce Modelů S/X na 6326 vozů (-59%/-56%), výrazněji se ale nezměnila produkce Modelů 3/Y, která činila 75946 vozů (-13%/+5%). Co se týče dodávek, tam to činilo 10614 Modelů S/X (-13%/-40%), resp. 80277 Modelů 3/Y (+5%/+3%). Tesla instalovala solární panely s výkonem 27 MW (-23%/-7%), akumulátorové úložiště pak se 419 MWh (+61%/+1%). Celkem je v provozu už 2035 Superchargerů s 18100 nabíjecími stojany. Prozatím má Tesla výrobní kapacitu 90 tisíc Modelů S/X a 400 tisíc Modelů 3/Y ve Fremontu (brzy se rozšíří na 500 tisíc), v Šanghaji pak na 200 tisíc Modelů 3. Ve výstavbě už jsou linky na Model Y jak v Šanghaji, tak v Berlíně.



