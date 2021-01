Muž vrazil dronem do policejní helikoptéry: hrozí mu vězení a pokuta 250 000 USD

Existuje mnoho pravidel, kdy a kam se nesmí létat s drony. Jedním z nich je, že není povolen jejich let při zásahu záchranářských složek. Ona by totiž mohla letět např. policejní helikoptéra, jak se stalo 18. září 2020 v Kalifornii. 22letý Andrew Rene Hernandez slyšel policejní sirény, a tak ho nenapadlo nic lepšího, než vytáhnout svůj dron DJI Mavic Pro Platinum a vydat se na místo činu (tím bylo vloupání v blízkém okolí). Tou dobou tam současně letěla i policejní helikoptéra. Pilot si sice malého letounu všiml, ale srážce už nedokázal zabránit a dron poškodil trup helikoptéry. Ta pak musela nouzově přistát.

dron DJI Spreading Wings (pořízeno ultrazoomem Canon PowerShot SX430 IS

Nikdo naštěstí nebyl zraněn, nicméně policie identifikovala pilota, který byl zadržen v listopadu 2020, a soud se bude konat 12. dubna 2021. Muži hrozí jeden rok pobytu ve federálním vězení a pokuta ve výši až 250 tisíc USD. Za to by si mohl koupit třeba nové Ferrari. Vězení ho patrně nemine, protože to není poprvé, co svým dronem způsobil újmu. V roce 2017 si už odseděl měsíc ve vězení za to, že svým dronem vrazil do ženy, která následkem nárazu upadla do bezvědomí. Někteří lidé jsou prostě nepoučitelní. Policie dodává, že bylo jen štěstím, že dronem netrefil rotor helikoptéry, což by mohlo mít mnohem vážnější následky.

Ceny souvisejících / podobných produktů: