Muž z Číny zatčen za šíření fake news vytvářených s pomocí ChatGPT

Čínský režim není zrovna z těch shovívavých a spousta věcí je zde zakázána. Jednomu zdejšímu muži se ale jeho činy povedlo porušovat hned několik zákonů najednou. Šířil totiž fake news, což je přečin, který se dá snadno schovat pod zákon postihující nejrůznější vyvolávání hádek a nepokojů. Přišlo se na něj tak, že se na internetu objevil článek o železničním neštěstí, ve kterém mělo zemřít 9 lidí. Ten byl sdílen na více než 20 různých účtech sociální sítě a blogovací platformy Baijiahao od Baidu, přičemž na něj kliklo přes 15 tisíc lidí. Mělo to jeden problém, toto neštěstí se nikdy nestalo. Policie tak začala pátrat po zdroji této nepravdivé zprávy, až se dostala k podezřelému, kterého zatkla.



Samotné šíření dezinformačních zpráv, které by mu mohlo vynést 5 let za mřížemi, ale nebyl jediný problém. K psaní nepravdivých zpráv totiž využíval systém umělé inteligence ChatGPT, který je v Číně zakázán. Aby se k němu dostal, musel využít připojení přes VPN, které je v Číně také problematické a bylo tak dalším jeho přitěžující okolností. Pokud se jeho činy vyhodnotí jako velmi závažné, mohlo by mu to přinést za mřížemi i mnohem delší pobyt v délce až 10 let, nemluvě o dalších postizích.