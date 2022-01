MyDrivers: ceny grafických karet by se brzy mohly dostat na doporučené částky

Je pravda, že ceny grafických karet v českých obchodech už řadu týdnů spíše stagnují a dle následujícího grafu, v němž jsou sledovány ceny v německých a rakouských obchodech, Radeony i GeForce poprvé od srpna zlevnily. Není to žádný výrazný pokles a nikde není psáno, že nyní opět nepůjdou nahoru, nebo že si nebudou držet svou úroveň.

- klikněte pro zvětšení -

Pokud by se tak ceny měly dostat na úroveň MSRP, musely by zanedlouho začít padat podobným tempem jako po velké korekci hodnoty kryptoměn v loňském květnu, což bylo ovlivněno i vyhnáním těžařů z Číny. Čili je snad dle MyDrivers na obzoru něco podobného, respektive něco, co by mělo mít stejný efekt?

Dle tohoto zdroje by se měly ceny grafických karet, a sice mainstreamu až hi-endu, začít snižovat v únoru a v březnu už by měly být na normální úrovni. Nicméně tu je stále mnoho neznámých proměnných, jako je další vývoj epidemické situace v USA a Evropě, který nevypadá moc pozitivně, pak lze říci, že celosvětový nedostatek čipů je stále velice aktuální a ceny grafických karet vykazují velkou flexibilitu. Takže proč by se měly snižovat?

Snižovat se mají prý proto, že čínské úřady budou pokračovat s tvrdým potíráním těžby a v důsledku toho má mnoho karet proudit na zahraniční trhy k prodeji a pak je tu brzký nástup karet Arc Alchemist, jež mají vytvořit velký tlak na NVIDII a AMD. MyDrivers se také ohání statistikou, dle níž už během prosince klesly dodávky karet RTX 3000, a to oproti listopadu o pětinu, zatímco starých RTX 2060, GTX 1650 Ti či GTX 1650 bylo dodáno o 15 procent více.

Uvidíme, jestli se tato předpověď vyplní a o tom nám může více říci už dnešní prezentace Intelu, na níž budou dle očekávání představeny právě jeho nové grafiky. Je nesporné, že ty mohou trh velice ovlivnit, ale pouze pokud si jich Intel připraví dost. Uvidíme také, zda si Intel nepřichystal nějaké opatření, které by mohlo zajistit, aby se jeho karty dostaly především k běžným zákazníkům a ne k velkým těžařům nebo překupníkům.



