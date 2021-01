Na akvizici Armu firmou NVIDIA si posvítí britské úřady

NVIDIA tak ještě zdaleka nemá nic jisté a může se připravit na to, že bude muset případně splnit řadu podmínek a Velká Británie také bude jistě požadovat různé záruky, které se mohou týkat především dalšího rozvoje firmy Arm na britské půdě.





NVIDIA ohlásila svůj záměr koupit Arm už loni v polovině září a bylo zřejmé, že to bude běh na dlouhou trať. SoftBank by si dle předběžné dohody měl ponechat 10procentní podíl a jeho aktuální CEO Simon Segars k tomu uvedl, že jde o dobrý obchod s tím, že Arm a NVIDIA sdílí stejnou vizi co se týče vývoje počítačového hardwaru a jde o firmy udávající krok a směr, které to dokazují i svými výdaji na výzkum a vývoj.

Jensen Huang, CEO NVIDIE, se už také tehdy zavázal, že bude ochoten podepsat dokumenty, jimiž se NVIDIA formálně zaváže plnit stanovené podmínky. V případě Velké Británie, v níž Arm vznikl a dosud sídlí, jde o zajištění toho, že NVIDIA nezpůsobí odliv mozků a naopak bude tamní výzkumné centrum v Cambridge dále rozvíjet. Slíbil i výstavbu nového AI výzkumného centra právě v Cambridge.

Britská Competition and Markets Authority (CMA) nyní promluvila ústy svého ředitele, ekonoma Andrey Coscelliho, který uvedl, co jej zajímá nejvíce. Jde o to, zda by Arm pod křídly NVIDIE nemohl její konkurenty připravit o možnost využívat jeho technologie, anebo zda by v tomto ohledu nezvyšoval ceny či nesnižoval kvalitu.

Coscelli také uvedl, že jeho CMA bude úzce spolupracovat s dalšími podobnými úřady v jiných zemích (EU, Čína, USA), aby mohl být pečlivě posouzen dopad akvizice a aby bylo zajištěno, že koncoví zákazníci nakonec nebudou postiženi tím, že se jim dostane dražších či méně kvalitních produktů.

NVIDIA dosud na toto vyjádření nereagovala, stejně jako Arm či SoftBank, ale Huang už dříve slíbil, že bude v daném ohledu ctít neutralitu, čili že se Arm bude ke všem zákazníkům chovat stejně jako doposud.

My můžeme dle vyjádření NVIDIE očekávat, že to celé potrvá ještě alespoň rok, než se dospěje k případné dohodě.





