Na App Store se prodalo zboží a služby za 1,1 bilionu USD, Apple z toho má méně než 10 %

Společnost Apple a nezávislí ekonomové z Analysis Group zveřejnili statistiky prodeje zboží a služeb na platformě App Store za rok 2022. Celkové prodeje zde byly 1,1 bilionu USD (tj. 24200 mld. Kč), což je meziročně 29% nárůst, přičemž zajímavou informací je to, že více než 90 % z této částky šlo do kapsy vývojářům. To trochu nesedí s typickými kritizovanými 30% provizemi pro Apple, má to ale svůj důvod, na který se podíváme. Než se k tomu dostaneme, tak dodejme, že v USA i v Evropě tento systém podporuje 2,4 milionu pracovních míst, celkem jde tedy o téměř 5 milionů lidí. Celosvětově to bude ještě mnohem více.



Z výše uvedené částky se 104 mld. USD týká prodeje digitálního zboží a služeb. Toto jsou právě ty produkty, kde si Apple bere 30% nebo 15% provizi podle toho, o jaký typ služby se jedná, a podle velikosti vývojáře (menší vývojáři mají jen 15% provizi). Dalších 109 mld. USD týká reklam v aplikacích. Největší částí, a to 910 mld. USD, tvoří prodeje fyzického zboží a služeb, přičemž právě tady tkví to tajemství, proč se celkové provize Applu pohybují pod 10 %. Z této kategorie totiž Apple obvykle nemá provize. Pod tímto si můžeme představit např. služby jako doručování jídla, taxi služby a podobně (jde o věci "konzumované" v reálném světě, nad jejichž "konzumací" nemá Apple kontrolu - v takovém případě ani platba neprobíhá přes platební systém Applu IAP).

Oproti roku 2019 se prodeje v USA zvýšily o 80 %, v Evropě dokonce o 116 %. Celkově má App Store přes 650 milionů týdenních návštěvníků. Mezi roky 2021 a 2022 se díky pominutí koronavirové pandemie o 84 % zvýšily prodeje v aplikacích spojených s cestováním, o 45 % pak různé formy taxislužeb a jim podobných, 3,5krát se navýšily prodeje potravin. Na 2,3násobek vzrostlo doručování jídla.

App Store nyní slaví 15 let a za tu dobu byly prodány digitální služby a zboží za 320 mld. USD (tedy jen poslední rok tvořil celou třetinu). Celkově bylo staženo 370 mld. aplikací a proti konci roku 2008 bylo v roce 2023 v nabídce 123krát více aplikací (1,8 milionu). Jen za rok 2022 byly v App Store zablokovány nákupy za 2 mld. USD, o které by mohli přijít jeho uživatelé bez snahy Applu o vyšší bezpečnost. Otázkou je, jaké ztrátě zabráněno nebylo. Jen v roce 2022 bylo odmítnuto 1,7 milionu aplikací, které porušovaly standardy ohledně bezpečnosti nebo zachování soukromí (tedy v podstatě tolik, kolik je tam legitimních aplikací).