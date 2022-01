Na cestě jsou první 500Hz herní monitory

BOE (Beijing Oriental Electronics Group Co., Ltd) je jeden z největších výrobců LCD/LED a OLED panelů na světě. Své výrobní kapacity má především doma v Číně, ale technologie vyvíjí v centrech po celém světě. Nyní se pochlubila svým prvním panelem, který zvládne obnovovací frekvenci 500 Hz a dle doprovodného obrázku to může být i více.