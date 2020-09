Na chystanou RTX 3080 poukazují i materiály NVIDIE

NVIDIA prostě a jednoduše ve svých whitepaperech označila dnešní model RTX 3080 jako GeForce RTX 3080 10 GB Founders Edition. Pokud by připravila pouze jednu RTX 3080 (Ti či Super sem nyní nepleťme), neměla by důvod do označení dávat informaci o kapacitě její paměti. Z nedávné minulosti známe případ karet GeForce GTX 1060 3 GB a 6 GB, které na to ukazují, přičemž z jejich příkladu je zřejmé, že se takové karty nemusí lišit pouze kapacitou paměti, ale také výkonem svého GPU. A NVIDIA rozhodně má možnost GPU ve 20GB verzi trošku popohnat, pokud to bude nutné. Všeobecně se totiž míní, že ta se chystá jako odpověď na nové Radeony.

Nejen server VideoCardz uvádí, že o 20GB verzi RTX 3080 (a 16GB RTX 3070) se zmiňuje už několik zdrojů a i interní roadmap NVIDIE mluví o designu PG132 SKU 20, takže jde spíše o otázku, kdy tyto karty dorazí.

Co se týče označení, je možné, že NVIDIA nevyužije nabízející se GeForce RTX 3080 20 GB Founders Edition, a to zvláště když daná karta bude mít i lepší GPU. Ostatně v případě GTX 1060 3 GB a 6 GB sklidila kritiku právě za to, že 3GB verze měla i slabší GPU, ačkoliv to z označení karty vůbec nebylo patrné. Takže můžeme očekávat, že daná karta ponese i označení Ti nebo Super, ale to se ještě uvidí.

Nová verze RTX 3080 by tak měla dorazit někdy po nových Radeonech, jejichž představení si AMD chystá na konec letošního října. A pokud chce NVIDIA na AMD tímto způsobem opravdu zaútočit, měla by logicky svou novinku prezentovat ještě před tím, než se nové Radeony začnou prodávat, aby si to mohli rozmyslet právě ti, kteří se rozhodli nekupovat 10GB RTX 3080 či jiné Ampere právě v očekávání reakce firmy AMD.

Zajímavé je, že dokumenty NVIDIE neoznačují RTX 3070 s kapacitou 8 GB jako model RTX 3080. Dle VideoCardz je dle toho pravděpodobné, že 16GB RTX 3070 nabídne jinou konfiguraci grafického čipu a přijde na trh jako zcela jiné SKU (Ti či Super). Ale jak už bylo řečeno, GTX 1060 se 3 GB měla také slabší GPU než 6GB verze, takže tento argument padá. Spíše může jít o to, že RTX 3070 s vyšší kapacitou paměti je chystána až po RTX 3060 Ti a RTX 3080 20 GB, takže jí ještě nemusí být věnována taková pozornost i prostřednictvím označení původního 8GB modelu.

Co z toho všeho vyplývá? Nejspíše to, že ten, kdo se nyní rozhodne investovat do prvních Ampere, toho nakonec může velice litovat. Ale takové riziko existuje v případě rychle zastarávajícího hardwaru vždy.

