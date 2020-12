Na Floridě zlepšili vlastnosti perovskitů pomocí pigmentu chinakridonu

Perovskitové solární panely jsou poslední dobou velkým tématem. V podstatě existují jen něco málo přes 10 let a za tu dobu stihly nabrat v účinnosti takový nárůst, který těm křemíkovým zabral půlku století. Od nějakých 4 % jsme se nyní dostali až na zhruba 20-25 % u těch nejlepších. Přesto tu jsou nemalé problémy. Těmi jsou zejména toxické materiály, ze kterých se většina z nich vyrábí (např. olovo) a také mizerná životnost. Účinnost i životnost se rozhodli vyřešit na Florida State University. Tým zdejších vědců vedl profesor chemie Biwu Ma. Výsledkem jejich zkoumání bylo využití pigmentů jako stabilizačních prvků.

ilustrační foto stávajících křemíkových panelů, zdroj: Oregon Department of Transportation (Smallman12q) [ CC BY 2.0

Jedním z těch slibných je(QA), který má růžovofialovou barvu. Ten použili na solární perovskitový panel založený na sloučeninách jodu a olova, který měl ve výchozím stavu účinnost 18,9 %. Nejlepší verze využívající tento pigment se dostala na 21,1 %, což sice není revoluční zvýšení, ale rozhodně potěší. Pokud jde o životnost, o vysoké stabilitě se bohužel ani nadále nedá mluvit. T90, tedy 90 % z maximální efektivity (v tomto případě to znamená 19% efektivitu) si drží po 1000 hodinách svícení (patrně AM1.5G), což by v našich podmínkách odpovídalo jednomu roku bez pár týdnů. A to je stále ještě velmi málo. Připomeňme, že japonskému týmu se v létě podařilo přijít s perovskitovými solárními panely, které na 90 % maxima spadly až po 1570 hodinách. Jenže v jejich případě bylo maximem jen 16,6 %.