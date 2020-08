Na jaké zbraně a životní osudy narazíme v Cyberpunk 2077?

Konkrétně si můžeme říci něco nového o velice důležité výbavě v podobě zbraní, na nichž bude značně záviset kvalita herního zážitku.

Ve hře budou tři hlavní kategorie zbraní: chladné (na blízko), střelné a cyberware (modifikace těla). Samotné střelné zbraně se tak budou dále větvit na projektilové, energetické a chytré, respektive s chytrými projektily.

RPG mechaniky zde budou ovlivňovat míru poškození, přesnost, rychlost přebití a další různé vlastnosti zbraní, což tedy platí pro úroveň hráče. Vedle toho ale bude možné vylepšovat samotné zbraně z hlediska jejich statistik nebo výbavy. Ve hře je pak budeme moci koupit, najít či ukrást/sebrat od mrtvých nepřátel a vylepšovat pomocí obvyklých doplňků, jako je tlumič, teleskop, větší zásobník, atd. Vlastnosti bude možné vylepšovat také softwarově.

To vše se dalo očekávat, ovšem vedle toho tu máme také tzv. Lifepaths, čili životní cesty či osudy. Půjde opět o tři, a to dítě ulice, nomád a korporátní loutka. Na volbě jednoho z těchto osudů a příslušného pozadí naší osobnosti bude do velké míry záviset rozvoj celého příběhu.

Například dítě ulice bude pochopitelně umět se orientovat v Night city a bude znát i mnohé kriminální živly ze svého okolí. Nomád zase bude schopen spoléhat se na sebe a své zdroje jako někdo, kdo žil v poušti mimo město a korporátní loutka zase bude umět obchodovat a využívat své konexe.

Nicméně ať už začneme jako kdokoliv, budeme hrát za postavu známou jako V, která v roli žoldnéřského psance hledá jistý implantát, jenž má člověku zajistit nesmrtelnost.

Stále také platí, že Cyberpunk 2077 přijde na trh 19. listopadu a v příštím roce pak i ve verzích pro PlayStation 5 a Xbox Series X.

