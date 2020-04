Na MIT "přeložili" proteiny koronaviru SARS-CoV-2 pomocí AI na klasickou hudbu

Někdy je s podivem, co vše jsou lidé schopni vymyslet. Na MIT si pohráli s koronavirem SARS-CoV-2 podstatně jinak než ostatní. Markus Buehler z MIT upřel svou pozornost na výběžek koronaviru a dal se do jeho zpracovávání pomocí systémů umělé inteligence. Ten se skládá ze tří řetězců proteinů a právě ty se rozhodl převést na hudbu. Aminokyselinám byly přiřazeny noty a začala vznikat melodie skladby.

Ta nese nepříliš lákavý název "Viral Counterpoint of the Coronavirus Spike Protein" a má téměř hodinu a 50 minut. Hudební prvky skladby pak vedle samotných aminokyselin reprezentují i vnitřní geometrickou strukturu těchto řetězců proteinů. Podle Buehlera je výsledná hudba klidná a relaxační, nicméně to dle jeho slov i reprezentuje zákeřnost viru, který se nejprve pro lidské buňky tváří přátelsky, což má výsledku zvyšovat jeho nakažlivost. Hudební reprezentace má pomoci výzkumníkům porozumět struktuře viru, to však nezní moc reálně. Autor dále poznamenal, že melodie se dá využít i ke hledání léku, tedy melodie, která bude tu koronavirovou správným způsobem doplňovat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: