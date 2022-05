Na trhu vracejícím se do normálu dominují GeForce

Na trhu s grafickými kartami stále existují ještě výrazně předražené karty, ale pak tu jsou i modely, které už se v podstatě prodávají za doporučené ceny. Asi nejvíce patrné je to v případě vysoce výkonných modelů jako je Radeon RX 6900 XT, který se již v západních obchodech prodával i za cenu 100 dolarů pod doporučenou částkou. Mezi nejoblíbenější karty ale pochopitelně nepatří a na druhé straně u nás mezi ně dle srovnávače Heureka.cz až na výjimku nepatří ani low-end v podobě RX 6500 XT, který už je také za slušnou cenu.

Dle serveru THW , který zase využívá data od prodejce Newegg, na uzdravujícím se trhu s grafickými kartami dominuje společnost NVIDIA, po jejíchž produktech nyní zákazníci spíše sáhnou, když už mají konečně více na výběr. Seznam Best Sellers , jak si můžete sami ověřit, aktuálně zcela ovládají GeForce RTX, neboť mezi top 20 se nedostal ani jeden Radeon a hegemonii karet Ampere narušuje jen RTX 2060 z generace Turing. Tak jednoznačné to u nás ovšem není.

Tři nejlépe prodávané karty v případě Newegg nesou čip GeForce RTX 3070 Ti a pak je to mix skládající se převážně z RTX 3060 (Ti), čili karty s aktuálními cenami mezi 700 a 390 dolarů (16.200 a 9.000 Kč), pokud tedy máme uvést ceny, na nichž karty s uvedenými GPU začínají. Odpovídá to našemu trhu? Rozdíly nejsou zásadní, alespoň ne z hlediska cen, jenomže tu je rozdíl v tom, co za ně u nás dostaneme.





Za cca 16 nebo i 17 tisíc totiž kartu RTX 3070 Ti pořídit nelze, neboť nejlevnější modely začínají na cca 20 tisíc. Čili takové karty se mezi ty zcela nejoblíbenější nedostaly.

Palit GeForce RTX 3060 Dual 12GB GDDR6 Palit GeForce RTX 3060Ti Dual 8GB GDDR6 Saphire Radeon RX 6600 PULSE 8GB GDDR6 MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC Asus TUF-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING Sapphire Radeon RX 6600 XT NITRO+ 8GB GDDR6 MSI Radeon RX 6600 MECH 2X 8G MSI GeForce RTX 3060 TI VENTUS 2X 8G OCV1 LHR MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC MSI Radeon RX 6600 XT MECH 2X 8G OC MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR

MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR Gigabyte GV-N3060GAMING OC-12GD 2.0 Asus TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING 90YV0GY0-M0NA00 MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO 8G LHR Asus ROG-STRIX-RTX3080-O10G-V2-GAMING Gigabyte GV-N3060AORUS E-12GD 2.0

Mezi výrobci převažuje společnost MSI, čemuž se nelze divit, protože právě její verze jsou dnes na našem trhu mezi nejlevnějšími a leckdy k nim ani neexistuje stejně cenově posazený ekvivalent od jiného výrobce. Palit zase dlouhodobě patří mezi výrobce nejlevnějších karet a ani Sapphire nemívá své modely předražené.

Pokud jde o GPU, pak mají zákazníci zájem spíše o mainstream až nižší mainstream jako RTX 3060 (Ti) či RX 6600 (XT). Později se ale objevují i RTX 3080. A jak bylo řečeno, i když to u nás není tak jednoznačné, přesto v poměru 15:5 v první dvacítce vedou GeForce, ovšem na tom není nic podivného vzhledem k tomu, že NVIDIA už dlouhou dobu ovládá cca čtyři pětiny trhu se samostatnými grafikami a v poslední době si spíše ještě polepšila.