Nabídne AMD i dvoupaticové systémy s Threadrippery?

Igor's Lab hlásí, že konkrétně AMD Threadripper Pro by dle uniklých informací o sérii 5000 mohly brzy pracovat v tandemu v jedné pracovní stanici, přičemž všech pět chystaných procesorů Threadripper Pro 5000 by mělo nabídnout tuto možnost. A jako na zavolanou se poté objevily záznamy v databázi Passmarku , které se týkají právě dvoupaticových systémů s procesory Threadripper, ovšem nejde tu o sérii 5000. Šlo o již starší procesory Threadripper 3995WX, což ale jen dokazuje, že umožnit součinnost dvou těchto procesorů v jednom systému je v podstatě jen o libovůli firmy AMD. Ostatně jde o procesory vycházející ze serverových EPYC, což platí zvláště pro Threadripper Pro.





Dva modely 3995WX mimochodem získaly skóre 123.631 bodů, což je o 35 % více než je mediáln jednoho stejného procesoru a nejvyšší hodnota, kterou získala jakákoliv dvouprocesorová konfigurace v Passmarku.

Dnes už přitom nejsou dvouprocesorové PC systémy obvyklé, přičemž v době procesorů Pentium Pro bylo možné provozovat až čtyřpaticové pracovní stanice. Ale to samozřejmě neznamená, že dvoupaticové systémy pro PC dnes neexistují, Xeony od Intelu takovou možnost nabízí, jenže problém je ten, že samotné tyto procesory dnes oproti Threadripperům nepředstavují vhodnou volbu a nyní už čekáme spíše na to, až Intel na ně naváže v rámci generace Sapphire Rapids.

Vypadá to tak, že samo AMD experimentuje s dvoupaticovými konfiguracemi a možná že se tím připravuje právě na nástup Sapphire Rapids pro výkonné desktopy. Jde ostatně o vcelku jednoduchý způsob, jak zdvojnásobit počet jader v jednom počítačovém systému. Proč to ale AMD nenabídlo už dříve? Důvodem může být prostě to, že AMD nechtělo v rámci Threadripperů nabídnout funkci či možnost, která by mohla ohrožovat prodeje dražších systémů s procesory EPYC. To ostatně platilo i pro Threadrippery Pro s osmi paměťovými kanály a linkami PCIe, které také přišly později než Threadrippery 3000 a navíc byly delší dobu k dispozici exkluzivně jen v systémech od Lenova. Nyní ale tyto procesory už z hlediska mikroarchitektury zoufale zaostávají za serverovými EPYC, které by brzy mohly dostat V-Cache, ale především se chystají už 5nm EPYC se Zen 4.

Nakonec tu máme údajné, čili nepotvrzené specifikace chystaných Threadripperů Pro 5000.

5995WX 5975WX 5965WX 5955WX 5945WX Jádra/vlákna 64 / 128 32 / 64 24 / 48 16 / 32 12 / 24 Turbo 1 jádra 4,55 GHz Turbo všech jader 2,70 GHz 3,60 GHz 3,80 GHz 4,00 GHz 4,10 GHz Základní takt 2,25 GHz 2,70 GHz 2,80 GHz 2,90 GHz 2,94 GHz L3 Cache 256 MB 128 MB 64 MB L2 Cache 32 KB 16 KB 12 KB 8 KB 6 KB TDP v turbu 280 W TDP na základním taktu 229 W 190 W 171 W 152 W 138 W





