Nabídne Core i3-1115G4 Tiger Lake obrovský nárůst základního taktu?

Procesory Tiger Lake nám Intel představí už na začátku září a tehdy konečně uvidíme, jak se mu povedlo pokročit s 10nm technologií. Z různých dosavadních zpráv to ale vypadá, že proces 10nm+ už na tom bude výrazně lépe než první verze, a to alespoň z hlediska dosažitelných taktů. Máme tu totiž procesor Intel Core i3-1115G4, u nějž databáze SiSoftu uvádí takt 3 GHz. Jenomže k čemu jej přiřadit?

Jako zdroj tu máme pouze tento snímek, který zveřejnil Tum Apisak a ten obsahuje pouze jeden takt, a sice 3 GHz. Dle toho, jak SiSoftware popisuje procesory, by mělo jít skutečně o základní takt, jenomže pak by tu mělo být také ještě turbo. Server Tom's Hardware to automaticky bere tak, že 3 GHz se týkají základního taktu a pak tu bude ještě turbo, o kterém se tento výpis nezmiňuje. Že by snad Core i3 z nové generace turbem nedisponoval?

Osobně bych si tím nebyl tak jistý, neboť k takovému tvrzení tu nemáme dost informací. Sandra občas také mluví o průměrném taktu při testování. Prostě a jednoduše se nedá spoléhat na to, že pokud je na obrázku uveden takt 3 GHz jako první a žádný další tam není, jedná se automaticky o základní takt.

Na druhou stranu, od vylepšeného 10nm procesu očekáváme vyšší takty a pokud by Core i3-1115G4 měl dosáhnout pouze rovných 3 GHz, bylo by to vcelku slabé. Ostatně i 9W verze Ice Lake v podobě Core i3-1000G1 či Core i3-1000G4 se stejnou konfigurací jader 2C/4T dosahují turba až 3,2 GHz. To jsou také Ice Lake-Y, zatímco Core i3-1115G4 patří mezi 15 W Tiger Lake-U. Jde tak spíše o nástupce rovněž 15W modelu Core i3-1005G1 a ten nabízí takt až 3,4 GHz.

Když budeme předpokládat, že jde opravdu o 3GHz základní takt, pak by šlo o skutečně velice výrazný nárůst, jaký bychom ani nečekali. Ani jeden z Core i3 z generace Ice Lake totiž nejde přes 1,2 GHz. Vypadá to tak vcelku neuvěřitelně, ale dle informací z posledních měsíců přesto pravděpodobně. Stačí se podívat na tento záznam o inženýrském vzorku procesoru Tiger Lake.

Ten se objevil už letos v březnu a ukazuje 4jádrový model s takty 2,7 až 4,3 GHz. I z toho je vidět, že základní takt 3 GHz pro nové Core i3 je skutečně možný, zvláště když srovnáváme inženýrský vzorek starý řadu měsíců s nově testovaným procesorem.

