Nabídne velké Navi celkem 5120 Stream procesorů?

AMD Navi 21 tak nejspíše bude s 80 CU mnohem menší čip, než jaký bude využit na akcelerátorech Radeon Instinct MI100. Ten má mít 120 CU, zatímco plná konfigurace čipů generace Arcturus je až 128 CU, ovšem to už jde o CDNA a ne o RDNA 2. Čili 80 x 64 činí celkem 5120 Stream procesorů, čili přesně dvojnásobek v porovnání s dnešními RX 5700 XT. Co bychom mohli od takové karty očekávat?

z linuxových ovladačů...

Pokud by šlo o stejnou architekturu, pak samozřejmě zhruba dvojnásobný výkon, ale to za předpokladu, že čip dosáhne stejných taktů jako Navi 10. Velké čipy mají ovšem obvykle nižší takty, ale zde je třeba vzít v potaz to, že půjde o vylepšený 7nm proces (ovšem dosud nevíme jak). Především nám ale AMD slibuje to, že RDNA 2 dosáhne o polovinu vyšší výkon na watt.

Takže to máme za předpokladu srovnatelných taktů a dvojnásobku Stream procesorů ještě koeficient 1,5x, čili velké Navi by mohlo nabídnout až 3x vyšší hrubý výkon než RX 5700 XT, ale ve skutečnosti budeme počítat spíše s nižšími takty, takže s trojnásobkem počítat nebudeme. Navíc ani nelze automaticky očekávat GPU, které nabídne plných 80 CU a otázka je, kam bude AMD ochotno zajít s TDP. Mohlo by se odvážit daleko, neboť ani nové NVIDIA Ampere nemají být zrovna úsporné.

Výsledné GPU by přesto mohlo být velice zajímavé, i když naděje na opravdový hi-end od AMD snižují nejnovější zprávy, dle nichž jde spíše o konkurenta pro RTX 2080 Ti nabízejícího přinejlepším o 15 procent výkonu navíc, a to ve hrách optimalizovaných pro Radeony. Jenomže takovým zprávám můžeme dnes věřit asi tolik, co výše uvedeným odhadům.

Informace o 80 CU pochází právě z výše uvedené tabulky, kde lze jednoduše vynásobit počet shaderových enginů krát shader array na engine krát CU na shader array (čili 4 x 10 x 2). A že tu prostě a jednoduše máme 4 shader enginy oproti 2 v případě Navi 10, maximální počet CU by neměl být 40, ale 80, což činí výsledných 5120 Stream Procesorů. To tedy za předpokladu, že jeden CU stále obsahuje 64 SP.

