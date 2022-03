Napájecí standard PCIe Gen5 zahrnuje nastavení pro 150, 300 a 450 a 600 W

PCIe Gen5 označovaný jako 12VHPWR nám ukazuje, jak obrovské rozdíly ve spotřebě chystaných karet tu zřejmě budou. Po dlouhou dobu nám stačily konektory PCIe se 6 a 8 piny pro 75 a 150 W, zatímco nyní přichází jeden, avšak ve čtyřech verzích pro 150 až 600 W. Je jasné, že některé zdroje by nezvládly dodávat grafice 450 W či dokonce 600 W, a tak je třeba zajistit, aby byl nový způsob napájení bezpečný za všech okolností, když je tu vždy využitý stejný fyzický konektor.

Dávno pryč jsou ostatně doby, kdy jsme si mohli snadno odpálit desku jen prohozením částí napájecího konektoru.- Dnes je něco takového nemyslitelné, čili je nutné zajistit, aby se systém po připojení 150W konektoru do mnohem žravější grafické karty jednoduše bezpečně nespustil, tedy bez ohňostroje, i když tomu by měla samozřejmě zabránit i ochrana zdroje.

K tomu pochopitelně nestačí jen na konektory namalovat maximální výkon, který do nich jejich zdroj dokáže pustit. Máme tu i čtyři další konektory, mezi něž patří i Sense0 a Sense1, jejichž binární konfigurace určí, který z uvedených maximálních odběrů tu platí, jak ukazuje následující tabulka.

12VHPWR Auxiliary Power také není kompatibilní s dnešními 6 a 8pinovými PCIe konektory, mezi jejichž piny jsou 4,2mm rozestupy. Pro nový konektor platí 3mm rozestupy, takže i kdyby se někdo snažil použít jinak oblíbený postup "na hulváta", mohl by uspět leda s opravdu velkou silou, i když o úspěchu by se jinak mluvit nedalo.

To však neznamená, že 12VHPWR nebude fungovat s využitím adaptérů. Postačí vyrobit takové, které budou mít příslušný počet starých konektorů na potřebný rating nového konektoru, čili například pro 450W verzi to budou tři 8pinové PCIe a v takovém případě bude vše v pořádku. Majitelé stále kvalitních a výkonných zdrojů se tak nemusí bát, leda by snad měli hrůzu z instalace potřebného adaptéru, který nebude tak elegantní a skladný jako kabel s 12VHPWR na konci.

I toto je přitom informace, která podporuje naše očekávání nástupu nové generace karet, jež se budou svým výkonem (a právě i spotřebou) mezi sebou výrazně lišit. Jinak řečeno, na cestě je zřejmě velice výkonný hi-end, který už rozhodně nebude pro každého, což platí jak pro AMD, tak pro NVIDII.

