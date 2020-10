NASA a ESA podepsaly spolupráci na programu Artemis a stanici Gateway

Dohoda byla podepsána v úterý a zatím se týká jen dvou hlavních partnerů, agentur NASA a ESA. V blízké budoucnosti se ale přidají i další partneři z různých zemí, s jejichž pomocí bude vyvinuta celá "průzkumná architektura" pro návrat na Měsíc a jeho osídlení.

Úloha evropské ESA už je pevně daná. Ta v případě lunární stanice Gateway přispěje obyvatelným modulem, dále modulem pro doplňování paliva, který bude mít i prostor s okny pro sledování a pak ještě na bedra ESA padá systém komunikace a i samotný provoz těch částí, které sama dodá. Vedle toho už také víme , že od ESA budou rovněž servisní moduly pro lodě Orion, a to alespoň dva ESM (European Service Module), které poskytnou pohon, energii a pak i vzduch a vodu pro posádku.

Stanice Gateway obíhající Měsíc ve vzdálenosti až desítek tisíc kilometrů poslouží i coby vstupní brána právě pro mise na jeho povrch a později pak pro další mise do hlubin Sluneční soustavy. NASA mluví o jejím uvedení na dráhu NRHO (Near Rectilinear Halo Orbit), což je vysoce excentrická oběžná dráha, čili obyvatelé stanice se budou moci pravidelně kochat i blízkým pohledem na měsíční povrch, ale především je tato dráha výhodná pro mise na Měsíc i pro starty k jiným tělesům naší soustavy.

Celkově ale stanice Gateway vyroste jen asi do šestinové velikosti Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). I tak si vyžádá spolupráci řady zemí a firem, které budou společně těžit z výsledků vědeckých výzkumů, jež budou na palubě stanice probíhat. Už v březnu byly vybrány první dva, a to evropská ERSA (European Radiation Sensors Array) a americký HERMES (Heliophysics Environmental and Radiation Measurement Experiment Suite). ERSA bude monitorovat okolní radiaci se zaměřením na vysokoenergetické záření a ochranu astronautů a HERMES zase bude monitorovat záření s nižší energií za účelem sledování Slunce.

Obecně se pak věděcký výzkum na palubě Gateway bude týkat především vesmírného počasí, radiačních nástrah vesmíru a v důsledku vývoje technologií pro ochranu astronautů. Samotná stanice pak pomůže otestovat dlouhodobou odolnost nových technologií a autonomních vesmírných systémů. Je tak zřejmé, že jde hlavně o přípravy na budoucí dlouhé mise, v nichž si astronauté budou muset vystačit sami a s vlastními zdroji bez vidiny jakékoliv brzké pomoci.

